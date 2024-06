Pharrell Williams anuncia la fecha de su biopic hecho con LEGO

Pharrell Williams siempre ha sido de intentar cosas diferentes. Esta vez, ha desechado las típicas películas biográficas de artistas para hacer una con animación LEGO en la que todo vale. ‘PIECE BY PIECE’ se estrenará en los cines de Estados Unidos el próximo 11 de octubre.

Dirigida por Morgan Neville, la película contará la historia de Pharrell como músico e innovador, además de incluir algunas canciones inéditas. Williams dio pistas sobre la película a principios de año: «Quién hubiera pensado que jugar con LEGO cuando era pequeño acabaría siendo una película sobre mi vida. Es la prueba de que tú también puedes hacerlo», escribió el cantante, compositor y productor en redes.

En la película también participan importantes personalidades del círculo de Pharrell, como Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay-Z y Snoop Dogg. Todos prestarán su voz al personaje, además de tener su propio avatar de LEGO.

First look at Kendrick Lamar, Jay-Z, and Snoop Dogg in Pharrell Williams’ LEGO biopic, ‘Piece By Piece.’ pic.twitter.com/zJ735Qo4ES

