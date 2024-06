Pixies son «tan impacientes» en su nuevo tiro punk

Pixies ha sido noticia este año por su nuevo cambio de formación. Paz Lechantin, su bajista durante una década, anunciaba su marcha de la banda el pasado mes de marzo. En su lugar entraba Emma Richardson, también integrante de Band of Skulls.

Unos meses después, Pixies tiene nueva música que presentar al mundo. En concreto, dos nuevas grabaciones. Se trata de una composición original, ‘You’re So Impatient’ y, después, de una versión del clásico del pop vintage ‘Que sera sera’, popularizado por Doris Day.

‘You’re So Impatient’ es un tiro punk-rock que se termina en un suspiro, pues a duras penas supera los dos minutos de duración. ‘You’re So Impatient’ se acaba en lo que la chica de la letra termina de «comerse su helado». La eléctrica energía de Pixies no da tregua en ningún momento, en este curioso relato de una cita en un «centro comercial muerto». Pixies, perdido en el espacio liminal.

En su adaptación de ‘Que sera sera’, Pixies reformula el clásico de Doris Day transformándolo en algo parecido a una murder ballad de Nick Cave & the Bad Seeds. Tiene sentido: Pixies ha grabado ‘Que sera sera’ para la banda sonora de la serie de terror ‘From‘.

Últimamente, Pixies ha estado en boca de muchos a raíz de la muerte de Steve Albini, ingeniero que trabajó con la banda en su disco clásico, ‘Surfer Rosa’. Su último disco, ‘Doggerel‘, se editó en 2022.