Charli xcx suma tres acertadas canciones al deluxe de ‘brat’

La misma noche de su salida, Charli xcx ha anunciado la salida de la edición deluxe de ‘brat’, que incluye tres nuevas canciones y ya está disponible en todas las plataformas. Además, viene con nuevo título: ‘brat and it’s the same but there’s three more songs so it’s not’, sobre un fondo blanco.

Las tres nuevas canciones son ‘Hello goodbye’, ‘Guess’ y ‘Spring breakers’. Aunque el primero es todo un rompepistas de pop, los otros dos suenan más cercanos al club. A.G. Cook aparece como productor tanto en ‘Hello goodbye’ como en ‘Spring breakers’, que samplea la canción ‘Everytime’ de Britney Spears.

Por otro lado, ‘Guess’, en la que la artista británica canta principalmente sobre su toto («You wanna guess the colour of my underwear / You wanna know what I got going on down there»), está producida por the Dare y coescrita con Dylan Brady de 100 gecs.

La salida de ‘brat’ ha sido todo un éxito para Charli, consiguiendo superar ampliamente los 5,9 millones de reproducciones que hizo con ‘Crash’ en su día de lanzamiento. ‘brat’, nuestro Disco de la Semana, amasó unos 15,4 millones de escuchas en su primer día.

