Karin Ann es mucho más que la «Billie Eilish eslovaca»

Karin Ann -no confundir con la neerlandesa Keren Ann– es una cantante y compositora de Eslovaquia que lleva unos años dándose a conocer. En concreto desde 2020, año en que aprovechó el encierro para intentar hacerse un nombre en la industria. Poco a poco lo ha ido consiguiendo hasta el punto de ser considerada la «Billie Eilish» eslovaca. Es una manera de verlo.

Tal descripción puede tener que ver con que a Karin Ann se le intuye el potencial de generar un impacto generacional en el público. Sus canciones hablan de salud mental, desigualdad de género y amores tóxicos, pero también de otros temas que nos apelan hoy: ‘i’m a loser’ es el resultado de un periodo de depresión pandémico. Y ‘looking at porn’ se explica sola.

La música, sin embargo, está mucho más cerca de la citada Keren Ann, o de otra artista de apellido parecido, Aimee Mann, que del pop-ASMR de Eilish. Si hay que ubicarla dentro de la propuesta de una artista de su generación, podríamos hablar de la Taylor Swift folki, o de Andrew Bird. Aunque Karin Ann ha experimentado con el pop electrónico, en ‘i yearn for agony’, queda claro escuchando su discografía que su sensibilidad está en el pop-rock norteamericano.

De eso hay mucho en el debut oficial de Karin Ann, ‘through the telescope’. Publicado el pasado mes de mayo, ningún fan de ‘folklore‘ y ‘evermore’ se lo debería perder. Hablando de coincidencias, su canción más escuchada se llama ‘False God’ y es la Canción Del Día de hoy.

‘False God’ es una canción típicamente country-pop que ratifica que -a veces- menos es más. Ese «falso Dios» al que se dirige Karin Ann en la letra, parece una antigua pareja a la que admiró ciegamente, ignorando las señales que alertaban de un potencial desengaño: «Podía escuchar las sirenas sonando a lo lejos, como si alguien me gritara que no me acercara a ti, pero no escuché, pensé que escuchaba las campanas de la iglesia, y ahora solo veo que eras un falso Dios».

‘False God’ no necesita ni sirenas ni campanas para ser una canción impoluta en el sentido instrumental y melódico. Escuchándola, no extraña del todo que Karin Ann haya terminado ejerciendo de telonera de Imagine Dragons. Lo que sorprende es que exista un remix de la canción por parte de -ojo- Imogen Heap (!!). Es una interesante revisión de una canción que ya era excelente en su forma original.