Paul McCartney confirma dos conciertos en Madrid

La semana pasada tanto Live Nation España como WiZink Center publicaban en sus redes lo que parecía claramente el anuncio de un show de Paul McCartney en Madrid. El artista aparecía al teléfono llamando a la ciudad, con cara de que no se lo estuvieran cogiendo. Pues bien: ya se lo han cogido y hoy se confirman los datos del show. O más bien de los shows, porque serán dos.

El legendario artista regresará a Madrid los días 9 y 10 de diciembre de 2024 con su gira Got Back, que empezó en Estados Unidos en 2022. Las entradas estarán a la venta el 21 de junio a las 10h en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Eso sí, habrá preventas en Livenation.es a partir del 19 de junio a las 10 horas. Los precios son «desde 45 euros + gastos de gestión».

La nota de prensa da detalles del repertorio, pues indica que «con canciones como ‘Hey Jude’, ‘Live and Let Die’, ‘Band on the Run’, ‘Let It Be’ y muchas más, los conciertos de Paul McCartney representan todo lo que cualquier amante de la música podría desear y esperar de un gran espectáculo de rock. Horas durante las que suenan algunos de los mejores momentos de los últimos 60 años de la historia de la música: canciones de la época de Paul en solitario, de Wings y, por supuesto, himnos de los Beatles que formaron, forman y formarán siempre parte de la banda sonora de nuestras vidas».

También se especifica qué músicos estarán: «Con la banda de toda la vida de Paul, Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr (batería), y una tecnología audiovisual de última generación constantemente actualizada que garantiza una experiencia inolvidable desde cada asiento, un concierto de Paul McCartney cambia la vida de todos los asistentes a sus espectáculos. El Got Back Tour también cuenta con los Hot City Horns: Mike Davis (trompeta), Kemji Fenton (saxos) y Paul Burton (trombón). Hot City Horns se unió a Paul por primera vez en 2018 para actuar en Grand Central Station antes de embarcarse en el Freshen Up World Tour ese mismo año».

La campaña ha recordado poderosamente al sutil anuncio de la anterior gira del artista por nuestro país, que consistió en una pegada de carteles bastante misteriosa, en tiendas de vinilos como Bajo el Volcán. En aquella ocasión de 2016, la cita recayó en el ya destruido estadio Vicente Calderón.

