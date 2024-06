R.E.M. tocan juntos después de 17 años, pero «no volverán»

El ingreso de R.E.M en el Salón de la Fama de los Compositores (el Songwriters Hall of Fame) ha llevado a los cuatro integrantes del grupo a reunirse para dar su primera entrevista juntos en treinta años. En su charla con CBS Mornings, Michael Stipe ha aclarado que R.E.M. «nunca se reunirá», es decir, que nunca volverá a publicar música ni salir de gira, porque «no sería igual de bueno».

En la entrevista, R.E.M. ha bromeado afirmando que solo el paso de «un cometa» haría que el grupo se volviera a reunir.

No obstante, R.E.M. ha aprovechado su paso por el Songwriters Hall of Fame para subirse al escenario de manera excepcional, en la que ha sido su primera actuación en vivo desde 2007, año en que el grupo fue ingresado en el Rock N’ Roll Hall of Fame. R.E.M. ha cantado ‘Losing My Religion’ y un fragmento de su actuación se puede ver en el canal de Youtube de Stereogum.

Ha sido Jason Isbell el artista encargado de ingresar a R.E.M. en el Songwriters Hall of Fame. En su propio homenaje a la banda, ha cantado en directo una versión del single de R.E.M. de 1987 ‘It’s The End of The World As We Know It (And I Feel Fine)’.

Tras la publicación del disco ‘Collapse into Now‘ en 2011, R.E.M. anunció su separación definitiva. En 2022, JENESAISPOP dedicó un episodio del podcast Revelación o timo a R.E.M. y su carrera.







