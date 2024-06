Don Omar dice que ya no tiene cáncer

Don Omar anunció ayer que tenía cáncer. En sus redes, publicó un escueto mensaje en el que se mostraba optimista frente a su enfermedad. «Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto».

Parece que, de alguna manera, su predicción se ha hecho realidad, tras hacer otro post esta tarde en el que asegura que ya no padece la enfermedad: «Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme», ha contado el cantante en sus redes. Aunque este no ha revelado el tipo de cáncer, cuesta creer que su batalla contra la enfermedad haya durado menos de 24 horas.

Don Omar, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, es considerado el «rey del reguetón». Nacido en Puerto Rico hace 46 años, su cartera de hits multimillonarios es vertiginosa desde el lanzamiento de su álbum debut, ‘The Last Don’, en 2003. ‘Danza Kuduro’, ‘Dile’, ‘Virtual Diva’, ‘Dale don Dale’, ‘Salió el sol’ o ‘Guaya Guaya’ son unos pocos de los éxitos masivos que Don Omar ha lanzado a lo largo de las últimas dos décadas. Últimamente, Don Omar ha colaborado con artistas como Bad Bunny o Maluma, y su último disco, ‘Forever King’, data de 2023.

Don Omar acaba de realizar la primera parte de su gira por Estados Unidos y Canadá, una gira que se reanudaría oficialmente el 7 de agosto. Se desconoce qué pasará con este tramo de la gira, una vez conocida la noticia de su enfermedad.