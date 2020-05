‘PA’ ROMPERLA’ de Bad Bunny y Don Omar: ¿más bien ‘Telephone’ o más bien ‘Videophone’?

La redacción evalúa el nuevo single de Bad Bunny junto a Don Omar, esta semana número 1 en España.

“Lo que distingue a Bad Bunny del resto de sus competidores/colegas es que sus producciones saben desencajar el marco de lo previsible en el reggaetón. Creo que es su gran baza, además de un flow que ha evolucionado a ojos vista y que le acerca a grandes maestros del género como Don Omar… que precisamente le acompaña en su actual número 1 en España, ‘Pa´ romperla’. Un tema que es prácticamente lo contrario a lo que he dicho antes: es una producción prototípica del perreo en 2020, con ese riff de ¿trompetas? distorsionadas que se incrusta en la cabeza del más reticente. Pero es que esto también lo hace bien el Conejo Malo: sabe ir a degüello cuando hay que pegar duro y no desmerece ni un ápice ante el intérprete de ‘Dile’. Como él mismo Bad Bunny dice, “se juntó (sic) el Rey con el Rey”. ¿Quién puede negarlo, ante un pelotazo como ‘Pa´ romperla’?”. Raúl Guillén.

“Después de superarse con las ambiciosas producciones de “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”, Bad Bunny ha publicado un nuevo disco que suena a “mixtape”, en concreto a las que se movían en el underground de Puerto Rico a principios de siglo cuando el reggaetón aún no había explotado internacionalmente. El bombo de ‘PA’ ROMPERLA’ tiene una suciedad típica de esas cintas grabadas de mala manera en los estudios rudimentarios de la época, pero la canción sobresale por su inmediatez y grita “hit” por todas partes. Esta colaboración con Don Omar que nos anima a “mover el culo como en el 2006″ es el nuevo número 1 en España con razón, pero aunque como homenaje a los que vinieron antes que él funciona, a su vez desprende cierto agotamiento de la fórmula: Benito va en camino de sobresaturarse a sí mismo, y ‘PA’ ROMPERLA’ no es exactamente una canción hecha para perdurar”. Jordi Bardají

“En medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, muchos artistas lidian con el bloqueo creativo, con frustración y con incertidumbre ante las dificultades económicas que se avecinan en el sector cultural, pero otros han entrado en una fase “no puedo parar de crear”. Eso le ha sentado genial a gente como Charli XCX, pero la decisión de Bad Bunny de lanzar este disco de descartes prácticamente dos meses después de ‘YHLQMDLG‘ no ha sido tan buena. ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR‘ no iban a salir por una razón: Benito estaba especialmente inspirado en el disco anterior, con temazos como ‘La difícil’, ‘Safaera’ o ‘Yo perreo sola’, pero se nota que éste es un disco de descartes, y se nota más cuando dejas tan poco tiempo entre ambos. Este ‘Pa romperla’ no es una excepción y, a pesar de que un featuring con Don Omar parece sinónimo de acierto, se queda muy lejos de otras colaboraciones del puertorriqueño. Lo más destacable (y tampoco es gran cosa) es el estribillo, siendo los versos especialmente pobres para lo que nos tienen acostumbrados ambos. Si “se juntó el Rey con el Rey” y esperábamos un equivalente en reggaeton a ‘Telephone’, ‘Pa romperla’ es más bien un ‘Videophone'”. Pablo N. Tocino.