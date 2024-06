Serj Tankian no respeta «como seres humanos» a Imagine Dragons

Serj Tankian, vocalista de System of a Down, ha vuelto a criticar duramente a Imagine Dragons después de que estos hicieran caso omiso a la petición que Tankian les hizo el pasado verano en referencia al concierto que tenían programado en Azerbaiyán, el cual finalmente se llevó a cabo. «Que le den a su arte», ha comentado el cantante en una nueva entrevista.

La carta que Tankian escribió al conjunto de Las Vegas trataba de convencerles para que cancelasen el concierto que tenían programado en Baku, capital de Azerbaiyán, debido a que este «podría ayudar a blanquear la imagen del régimen dictatorial». Brian Eno, Thurston Moore y Roger Waters también intentaron detenerlos con una carta pública, lo cual ni siquiera consiguió despertar una reacción de Imagine Dragons.

- Publicidad -

Aunque Tankian asegura entender que han tocado allí «por dinero». Sin embargo, de haber sido él, ni se le habría pasado por la cabeza: «Cuando hay un gobierno que va a cometer una limpieza étnica, cuando Azerbaiyán estaba matando de hambre a 120.000 armenios y no dejaba entrar nada de comida o medicina… como artista, si me hubiese enterado de ello, de ninguna puta manera habría hecho el concierto. Pero algunos artistas sí».

En cuanto a la opinión de Tankian sobre Imagine Dragons, el vocalista no deja lugar a duda, aunque declare que no sabe «qué decir sobre ellos»: «No les respeto como seres humanos. Que le jodan a su arte, no son buenos seres humanos, en mi opinión», dijo contundentemente el vocalista de ‘Toxicity’. Imagine Dragons siguen sin responder a las declaraciones de Tankian.