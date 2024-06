Rodrigo Cuevas se pone unas cremas contra el fascismo

Con la teoría de que una “skin routine” va a funcionar mejor en Instagram que fomentar el pensamiento crítico a pelo, Rodrigo Cuevas se ha puesto una crema en un Reels mientras daba su opinión sobre la nueva visita de Milei a España. En ella, Ayuso condecorará.

Cuevas califica a ambos como “malas personas”: a él le llama «el mayor fascista que hay ahora, aunque van cambiando» y a ella la considera «una jefa de las malas personas». Cuevas anticipa que van a luchar entre sí “a ver quién rompe más barreras diciendo subnormalidades. Cosas gordísimas que no les caben por la garganta, cosas que ni ellos mismos se creen, cosas que si ellos llegaran a presenciar, se horrorizarían. (Y lo hacen) para enfadarnos, para que vayamos corriendo al Instagram y Twitter y les hagamos trending topic, porque viven de eso. Viven de ser trending topic, de enfadarnos, de enfrentarnos”.

El artista hace un “shade” aún mayor a Inés Arrimadas de Ciudadanos, refiriéndose a ella como “aquella señora que nadie va a recordar cómo se llamaba, y que está en la absoluta irrelevancia”, por aquella vez que “fue a Vic a hacer política sucia”. Fue en 2019. Pero lamenta que no se salió a la calle para protestar lo suficiente.

Anima a la gente: «¿No sería increíble que estos no fueran TT mañana? Sería ideal, y que en vez de eso nos politizáramos de verdad. Politizarse no es escribir algo en Twitter ni odiar el pescadero porque no se haya posicionado lo suficiente. Politizarse es lo que más odiaría esta gente. Que nos asociemos, que nos metiéramos en las asociaciones que defienden nuestros barrios de especulaciones, que acogen a personas racializadas, que acogen a personas en situación irregular, que nos organicemos en el día a día, que dediquemos parte de nuestro tiempo a organizaciones que luchen de verdad contra el fascismo”.

Rodrigo Cuevas publicó uno de los mejores discos de 2023, ‘Manual de romería‘. Ya entonces nos dejaba el titular durante una entrevista «Todo es política, incluso la diversión; el silencio también es político».