Azealia Banks: «Lorde no tiene talento suficiente para ser recordada»

Alguien ha considerado que era buena idea preguntarle a Azealia Banks en X qué opina sobre la colaboración de Charli XCX con Lorde, que ha sido nuestra Canción del Día este sábado. Y ella ha respondido.

La rapera dice que no cree en la honestidad de las colaboraciones de Charli XCX con otras mujeres, considera que son “falsas” en su objetivo de sororidad, pero afirma que Charli XCX es más talentosa que todas las artistas con que está colaborando. Y ha cargado especialmente contra Lorde, de la que ya había hablado mal, a través de varios tuits.

Azealia Banks ha dicho que lo que hace Lorde no es “música de verdad” cuando se lo han indicado. En concreto ha respondido: “”Leslie Feist es música de verdad. ‘Ultraviolence’ de Lana del Rey es música de verdad. Kelsey Lu hace música de verdad. La extraña y artificial pronunciación de las palabras de Lorde y su cara de tener 50 años no son música real”.

Además de cargar contra su pronunciación de palabras, en contraposición a la evolución de SZA, Banks cree que Lorde no tiene talento. “Lorde es una mujer blanca normal y corriente PREFABRICADA de mala manera que se exporta de Nueva Zelanda. Lana del Rey (cuando no está haciendo mierda campesina random) es una ESTRELLA meticulosamente creada, sensual, decadente en lo cultural y profunda en lo musical”.

Y ha continuado: “Lorde no es enigmática en su propia feminidad, ni tiene particularmente el suficiente talento para ser recordada. Simplemente es blanca, con un montón de dinero de hombres blancos detrás, que la van a posicionar para poder recuperar su dinero invertido”.

En otros polémicos tuits, Azealia Banks ha escrito que la industria se está preparando para sustituir a Taylor Swift por Sabrina Carpenter, ha dudado de que Arca sea realmente trans más allá de su performance y ha hablado bien de Rosalía.

Leslie Feist is real music. Lana Del Reys Ultraviolence is real music. Kelsey Lu makes real music. Lorde’s weird contrived warbly pronouncement of words and 50 year old face is not real music. Sza used to do that bootleg folk singer thing with pronouncing words and im soo glad https://t.co/1I4jdwpaNz

She stopped because now i really enjoy Sza’s new music. Lorde is a poorly MANUFACTURED random, commoner white female New Zealand export. Lana del Rey ((when shes not doing random hillbilly shit) is a meticulously CRAFTED, sensual, culturally decadent, musically profound, STAR.

Lorde is not enigmatic in her own femininity, nor is she particularly talented enough to be remembered. Shes just white, – with white mens money behind her… who are for sure going to position her so they get a return and profit on their investment.

— Azealia Banks (@CHEAPYXOMIAMI) June 22, 2024