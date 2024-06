St Vincent anuncia 2 shows en España

St. Vincent, que con ‘All Born Screaming‘ ha vuelto a publicar uno de los discos del año, anuncia dos conciertos en nuestro país. Serán en Barcelona y Madrid. En concreto, el viernes 18 de octubre de 2024 en la sala Razzmatazz de Barcelona y el domingo 20 de octubre en La Riviera de Madrid.

Según la nota de prensa de Live Nation, «St. Vincent, conocida por su versatilidad y su capacidad para mezclar diferentes géneros musicales, nos traerá su espectáculo hipnótico y demostrará por qué es considerada una de las artistas más importantes e influyentes de la escena indie/rock actual».

Las entradas se pondrán a la venta el viernes 28 de junio a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster. Sin embargo, habrá una preventa a partir del miércoles 26 de junio a las 10h en Livenation.es. El precio es de 40€ (+ gastos de distribución).

‘All Born Screaming’ nos ha llegado presentado por el ardiente ‘Broken Man’ y después está sonando bastante el electro turbio medio industrial de ‘Big Time Nothing’, que conserva influencias de gente como Prince o Talking Heads.

Hace un par de meses tuvimos oportunidad de entrevistar a St Vincent sobre este disco y nos contaba: «La catástrofe, es decir, perder a personas que queremos, la violencia del mundo, desafortunadamente, existe. La segunda parte del disco va de esto: la vida es brutal, perdemos a gente, no vivimos eternamente. Pero el mensaje que prevalece es que -de hecho- tenemos la oportunidad de vivir y de vivir nuestra vida plenamente. Que sea duro no significa que no valga la pena. Para mí, la urgencia de este disco tiene que ver con esto también. Quería que fuera crudo, solo conservar en él los elementos realmente importantes y vitales. Y hablar de las cosas que me han estado pasando. Perder a personas es una parte inevitable de la vida».