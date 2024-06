Mura Masa y yeule «se enrollan» en cualquier lado en este rompepistas

Entre las novedades del pasado viernes, nos cautivó especialmente la nueva colaboración de Mura Masa junto a yeule. El productor de electrónica continúa publicando singles sueltos que podrían estar conduciendo hacia un cuarto álbum que aún no se ha anunciado, y del que no se conoce mucho más. ‘We Are Making Out’ es nuestra Canción del Día para este lunes.

Conocemos a yeule por su gusto por las guitarras eléctricas, la identidad cyborg y las producciones underground retro. Todo eso aparece contenido en este ‘We Are Making Out’, repetitivo e hipnotizante como un hit robótico de electroclash de los años 2000.

- Publicidad -

Bandas como Le Tigre, Chicks on Speed o incluso Yeah Yeah Yeahs pueden venir a la mente. Al menos hasta que en los 30 segundos finales el drop acústico apunta hacia algo más pastoral y contemplativo.

«Make out» en inglés, entre otras cosas, significa «enrollarse», lo que acentúa el descaro de la grabación y su inclinación hacia los 2000 más hedonistas. La letra es una sucesión de lugares o situaciones en las que «liarse», algunas tan irreverentes como las que dominaban aquel estilo.

- Publicidad -

El metro, el tren ligero de Londres (DLR) o con sangre de por medio que te sale de la nariz, son algunas de esas situaciones. “Nos estamos enrollando porque dibujaste una imagen de mi corazón en una guitarra y accidentalmente dijiste “te quiero”” abriría la puerta a que pueda haber algo más. Tanto como ese “te quiero” final acompañado de una música ya mucho más celestial.