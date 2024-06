Deadmau5 carga contra «los buitres de Spotify»

Por si los ánimos estuvieran poco caldeados entre los artistas respecto a lo que cobran por tener su música en Spotify, su CEO ha hecho una declaración muy polémica. La puso en X, tuvo cierta repercusión, pero no llegó la sangre al río, por lo que no la ha borrado; lo cual podría cambiar tras la airada reacción de Deadmau5. El que es uno de los DJ’s más reclamados del mundo ha amenazado incluso con retirar su música de Spotify.

El pasado 29 de mayo, Daniel Ek decidió reflexionar sobre el contenido perecedero subido a la plataforma, pero también sobre el que dura siglos. Su reflexión comenzaba así: “Hoy en día, con el coste de crear contenido estando cerca de cero, la gente puede compartir una cantidad increíble de contenido. Esto ha despertado mi curiosidad sobre el concepto de vida útil a la larga y a corto plazo”. Luego se ha puesto a hablar sobre el «revival» del estoicismo, varios siglos después.

Sin prestar atención a su reflexión sobre lo que sucederá con el tiempo, Deadmau5 se ha quedado con la primera parte de su discurso y ha respondido: “Eso es incorrecto. El coste de crear contenido (no es cero): han sido más de 25 años de mi vida y muchos de esos beneficios se los queda tu compañía, puto idiota”.

A continuación, una serie de usuarios han empezado a postear lo que les ha costado comprar ordenadores, monitores, programas, por no hablar del tiempo invertido. Más cabreado todavía, Deadmau5 ha contestado a un mensaje que decía “odio tanto a Spotify…” lo siguiente: “yo también, estoy por retirar mi música de estos putos buitres. Hasta aquí hemos llegado”.

Billboard recuerda, a propósito de esta polémica, que Spotify reportó una subida de sus beneficios en el primer trimestre de 2024, del 20%. Además, en Estados Unidos ha subido el precio de suscripción, mientras ha bajado lo que los autores reciben por royalties. Según informó en un reportaje anterior, esta bajada en royalties se debe a los planes familiares y a la llegada de los audiolibros.

Today, with the cost of creating content being close to zero, people can share an incredible amount of content. This has sparked my curiosity about the concept of long shelf life versus short shelf life. While much of what we see and hear quickly becomes obsolete, there are…

— Daniel Ek (@eldsjal) May 29, 2024