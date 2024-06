Jessie Ware y Romy estrenan su single en Glastonbury

El sábado en Glastonbury, Jessie Ware ha estrenado su nuevo single con Romy, ‘Lift You Up’. Parece que Ware seguirá pegada a la pista de baile en su próximo disco, pues ‘Lift You Up’ no se anda por las ramas apostando por el sonido de pop-house que triunfaba en los noventa. En un momento inicial parece que ‘Lift You Up’ tomará el sendero de Everything but the Girl, pero finalmente se asienta en un sonido más básico.



En su headlining show, Coldplay ha vuelto a sacar al escenario al actor Michael J. Fox, como ya hiciera en 2016 también en Glastonbury. Chris Martin se ha referido a Fox como su «héroe» señalando que Coldplay no existiría sin ‘Regreso al futuro’. El concierto de Coldplay ha contado con dos invitadas musicales de la talla de Little Simz, que ha aparecido en ‘We Pray’, y Laura Mvula, que ha cantado coros en ‘Violet Hill’. El repertorio se ha cerrado con ‘feelslikeimfallinginlove’, nuevo single de Coldplay.

Michael J Fox tocando ‘Fix You’ con Coldplay en Glastonbury me ha sacado las lágrimas por completo🥹🥹😭😭pic.twitter.com/zcqh6VoZsi — Sopitas (@sopitas) June 29, 2024

Los problemas técnicos han asediado el esperado concierto de Cyndi Lauper en Glastonbury. Como informa BBC, la voz de Cyndi a duras penas se ha podido oír en las primeras canciones del set. Algunos asistentes han lamentado que Cyndi ha cantado a destiempo, ha desafinado o directamente no se la ha oído.



Glastonbury ha abierto sus puertas este viernes en Worthy Farm con la actuación de uno de sus principales reclamos, Dua Lipa. En su primer concierto en Glastonbury como cabeza de cartel, Dua Lipa ha dado una sorpresa al público invitando al escenario a Kevin Parker, es decir, Tame Impala, uno de los productores de ‘Radical Optimism‘. Juntos, Lipa y Parker han cantado ‘The Less I Know the Better’, el clásico de ‘Currents’ (2015) de Tame Impala, y Parker ha aparecido en el escenario también para tocar la guitarra eléctrica en ‘Houdini’, tema que ha marcado el gran final del concierto.

Dua Lipa and Tame Impala’s Kevin Parker at #Glastonbury2024 💖 pic.twitter.com/f8wbtxXZx5 — Courtney Howard (@Lulamaybelle) June 28, 2024

Otro cameo destacado en Glastonbury lo ha protagonizado Damon Albarn apareciendo en el concierto de Bombay Bicycle Club. Juntos han cantado ‘Heaven’ y ‘Tender’. Sobre todo, Albarn ha aprovechado su paso por Glastonbury para hablar de Palestina. Ha preguntado al público: «¿Sois pro-Palestina? ¿Os parece que esta es una guerra justa?» Además, ha llamado al voto en las elecciones generales de Reino Unido del 4 de julio, y ha denunciado que «quizá es momento de que dejemos de poner a octogenarios en el control del mundo».

Damon Albarn speaking up for Palestine today at Glastonbury🇵🇸 pic.twitter.com/nsxy3aZHzQ — tay (@hairball1952) June 28, 2024

El asunto de la guerra ha estado también presente en la performance que la artista serbia Marina Abramovic ha realizado justo antes del concierto de PJ Harvey. Vestida del símbolo de la paz, Abramovic ha ofrecido un discurso seguido por siete minutos de silencio. En su discurso, Abramovic ha reflexionado que «la violencia solo trae más violencia» y ha llamado al mundo a seguir manifestándose y protestando.

🎥 Serbian artist Marina Abramović joins PJ Harvey on the Pyramid Stage for a 7 minute silence 🙏#Glastonbury #GlastonburyFestival pic.twitter.com/y9QXC20baI — Far Out Magazine #Glastonbury2024 (@FarOutMag) June 28, 2024

AURORA también ha aprovechado su plataforma para denunciar la situación en Palestina, Sudán, Yemen y Congo, concretamente el sufrimiento de la población infantil en estos lugares. «Realmente me preocupa, siento que los líderes del mundo intentan jodernos una y otra vez», ha dicho mientras cantaba ‘The Seed’. «No puedo creer esta gente asquerosa que está dañando nuestro futuro». En su concierto, también, IDLES han reclamado el «alto al fuego».

aurora dedicating her glastonbury performance to the children in palestine, sudan, congo, yemen and calling out the leaders of the world for being shitty pic.twitter.com/ymLZp5yt1h — tee💋🧡🍀 (@LEIGHSREVlVAL) June 28, 2024

Glastonbury continúa este sábado 29 de junio con actuaciones de Coldplay o Cyndi Lauper, y el domingo 30 con SZA o Shania Twain.