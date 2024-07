Kartell dice sí a Justin Bieber, no a los White Stripes

Kartell es uno de los nombres clave del sello parisino independiente Roche Musique, desde el año 2012 dedicado a poner el «French touch» en las pistas de baile francesas y de todo el mundo. Cualquier aficionado a este sonido estará familiarizado por ejemplo con la divertida obra de Dabeull o especialmente con la de Darius, quien cuenta con un puñado de hits multimillonarios en su haber diseñados en el estilo nu-disco que ha definido el sonido de Roche Musique desde hace más de una década.

‘All In’, ‘Lush’, ‘Pantera’ o sus remixes para Lianne La Havas, Télépopmusik o Karma Kid se encuentran entre las producciones destacadas de Kartell, quien también desde 2012 -tras la publicación de su EP ‘Riviera’- lleva viajando por todo el mundo haciendo bailar a la audiencia con una sofisticada mezcla de ritmos house, nu-disco y R&B. Observando sus recomendaciones musicales, la música que le inspira actualmente o la que le ha marcado en su juventud, esa mezcla de estilos cobra todo el sentido del mundo.

Kartell, que acaba de lanzar su álbum debut, ‘Everything is Here’, actuará junto a Darius el 6 de julio en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas siguen a la venta a un precio de 22 euros en compra anticipada y 25 euros en taquilla.

¿Cuál es tu disco favorito de todos los tiempos?

‘The Weight’ de Weval.



¿Qué canción te ha obsesionado últimamente?

‘Caramel’ de Connan Mockasin.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

‘Seven Nation Army’ de The White Stripes.



¿Qué disco recuerdas con cariño de tu adolescencia?

‘Hold Up’ de Superfunk o ‘White Poney’ de Deftones.





¿Qué vídeo recuerdas que te impactara de joven?

No diría que me «impactó» pero tengo un recuerdo vívido de ver en mi adolescencia el videoclip de ‘Try Again’ de Aaliyah. Me parecía muy especial estéticamente.



¿Qué disco recuerdas con cariño de tu infancia?

‘2001’ de Dr. Dre fue el primer CD que compré en mi vida y recuerdo mirar la portada y el libreto sin parar de camino a casa, en éxtasis, mientras lo escuchaba.



¿Qué canción te encanta pinchar?

Un tema de mi primer disco, que salió hace unas semanas, ‘Too Much of the Same Things’ con Kurtis Wells.



¿Una canción que te da vergüenza que te guste, o no existe el guilty pleasure?

‘Hold Tight’ de Justin Bieber. No recuerdo cómo lo descubrí pero me parece un tema muy bueno, y no me da ninguna vergüenza que me guste.



¿Una canción o disco que te hicieran querer dedicarte a la música?

‘Talkie Walkie’ de Air.



¿Cuál es la parte que más te gusta de producir música?

Me encanta el momento en que todos los elementos encajan y no puedo hacer otra cosa que levantarme y bailar en el estudio.



Cuéntanos una opinión impopular sobre música que tengas.

La música dance es el género más difícil de producir.



¿Qué canción te anima antes de salir de fiesta?

‘Everybody Get Down’ de Alphonse Mouzon.



Una actuación vocal que ames.

Kenny Logins cantando ‘What a Fool to Believe’ en Redwoods en 1992. La actuación vocal de Logins, junto a la de Michael McDonald, y los arreglos en directo, son una cosa fuera de este mundo.



¿Una canción que nadie adivinaría que te gusta?

‘O Superman’ de Laurie Anderson.



Momento exacto en una canción que te dé la vida… o que te haga llorar.

‘Name of God’ de Mustafa de principio a fin. Esta canción me recuerda a la era de Elliot Smith. Le da una vuelta muy emocional al folk y al R&B.



¿Artista favorita del momento?

Ethel. Todo lo que saca tiene una producción brillante y equilibrada entre R&B, pop y electrónica. Tengo en bucle su tema ‘WANNAGO?’.



¿Un remix que te vuelva loco?

‘ADD SUV’ de Uffie, el club remix de Armand Van Helden. Este remix no envejece y en mis sesiones siempre lo peta.