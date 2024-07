Omar Apollo / God Said No

Dice Omar Apollo que ‘God Said No’, su nuevo disco, contiene las “canciones más tristes que he escrito”. Su tristeza es específicamente queer en ‘Life’s Unfair’, donde reconoce que se “habría casado” con su novio, pero que no ha podido ser porque este no está preparado para salir del armario y prefiere vivir una doble vida. Y en ‘Glow’, el corte final, la sombra de la homofobia religiosa se posa sobre su relación: “Si vamos al infierno, puedes cogerme de la mano”.

La religión no está tan presente en ‘God Said No’ al contrario de lo que puede parecer. Cuando Apollo afirma que “Dios ha dicho que no”, plantea una postura determinista, refiriéndose al destino. Alude a la “ilusión del libre albedrío”: “Va sobre aceptar que ciertas cosas que crees son para ti, al final no lo son”.

- Publicidad -

Con estas palabras, Apollo está describiendo la temática de ‘God Said No’, porque ese desengaño atraviesa muchas canciones del álbum. “He intentado ser alguien que te gustase, pero es demasiado compromiso” es una de las primeras frases que se escuchan en el disco, en el corte inicial ‘Be Careful with Me’. Más adelante, en la preciosa ‘Dispose of Me’, la desesperación de la frase “¿Podemos intentarlo otra vez? Teníamos potencial” cala hondo.

Las canciones de Omar Apollo convencen porque, en su componente abiertamente emocional, suenan sinceras, sobre todo cuando las melodías y la manera de interpretarlas no recuerdan demasiado a las de Frank Ocean, como en ‘Against Me’. Esta sigue siendo la cruz de un compositor que no termina de encontrar una firma genuinamente incomparable a pesar de su popularidad. El estilo de Miguel se percibe también en las producciones… sea intencionado o no.

- Publicidad -

Pero cuando Omar acierta lo hace de lleno. Por un lado, de las trompetas de ‘Done with You’ salen mariposas volando. Con un sonido de R&B clásico que remite al de Bill Withers o Al Green, Apollo entrega una de las mejores canciones de su carrera compartiendo una reflexión sobre el amor totalmente universal. Que el “amor a veces no lo es todo” es un mensaje que grabarse a fuego.

Por otro lado, la vulnerabilidad de Apollo no está reñida con la experimentación. En ‘Less of You’ entrega una producción tecnopop inesperada, mientras la certeza del fin de una relación acecha: “Ahora solo me escribes, ni siquiera me llamas”. En ‘Drifting’ suena exhausto, “cansado” de esforzarse, pero sigue tan inspirado que se le ocurre samplear ‘Edge of the Ocean’ de Ivy (2000) en una producción que se podría titular ‘Summertime Sadness’, también.

De ‘God Said No’ convence menos el experimento synthwave de ‘How’ y más la espontaneidad que transmite en ciertos puntos. Cuando en la conmovedora balada ‘Empty’, Apollo canta en español “No dejo de pensar en ti”, eriza la piel. Más premeditada suena la aparición de Pedro Pascal en el interludio ‘Pedro’, en el que el actor cuenta una historia personal que, francamente, no sé a quién puede interesar. Con su propio mundo interior, Apollo se basta y se sobra.