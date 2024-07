Abortado ‘Ocean’, el lanzamiento de Calvin Harris y Miley Cyrus

Algunos recordaréis que hace un par de meses Calvin Harris pinchó ‘Ocean’, una colaboración con Miley Cyrus. Prometía ser un hit de verano. ¿Y no estamos ya en verano? En los últimos días, algunas cuentas de música pop aseguran que Calvin Harris ha comentado online que él quería sacar el tema, pero el equipo de Miley Cyrus no lo ha autorizado.

De hecho, los teasers subidos online han comenzado a desaparecer. NME ha contactado con los representantes de ambos artistas buscando una respuesta. No sabemos si esta llegará, pero lo que nos quedará seguro es el humor de las redes.

Con su mordacidad habitual, los foreros de Popjustice se dividen entre quienes veían en ‘Ocean’ un posible número 1… que ahora invitan a retomar a Dua Lipa. Y luego están los que creen que Calvin Harris se quedó en 2014.

Aunque quizá el mejor comentario sea ese que referencia lo poco que le gusta a Miley Cyrus actuar en directo. Dice: «Miley acaba de ver que es la favorita para tocar en la Super Bowl el año que viene y se ha dado cuenta de que tiene que hacer menos cosas para que eso no ocurra».

Os dejamos con lo que queda del tema en Youtube. No tiene pinta de durar mucho online.

“Ocean”, Calvin Harris’ collaboration with Miley Cyrus has officially been discarded.

Calvin responded to comments that he was trying to release it but Miley's team did not authorize the release.

The DJ deleted all the previews posted on social media. pic.twitter.com/6Z6JfgzVwi

