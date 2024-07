The Prodigy y un escenario electrónico se suman a Kalorama

Como sabéis, del 29 al 31 de agosto se celebrará en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid el festival Kalorama. Para él se ha anunciado un cartel de lujo. El jueves 29 actuarán LCD Soundsystem, The Postal Service con Death Cab for Cutie, The Smile, Nation of Language o The Kills. El viernes 30 lo harán Fever Ray, RAYE, Gossip o Yves Tumor. El sábado 31 será momento de Sam Smith, Massive Attack, Jungle, Peggy Gou o Ezra Collective.

Hoy se suman como cabeza de cartel The Prodigy, en concreto el viernes 30, encabezando la jornada donde encontramos a Fever Ray o a RAYE. Prometen «aquelarre de bailes y pogos salvajes». Además, se anuncia un nuevo espacio. Artistas bajo la curaduría de colectivos madrileños como Antídoto Club, Carbs, Ego-Trip, Mareo, Zsongo Club y La Luz realizarán dj sets de espíritu clubbing. Estos son los detalles según la nota de prensa:

«El jueves 29 los beats emanados en este espacio correrán a cargo de EGO-TRIP, con sus componentes Lier, Texture y Yoryo explorando las raíces del house y el techno; y de ZSONGO CLUB con Chris Collins y Afri K apostando por sonoridades del amapiano, el afrobeat y el afro-trap con la esencia de la música de continente negro más actual.

El viernes 30 será territorio de ANTÍDOTO CLUB, la revolucionaria sesión que ha encontrado el equilibrio entre la cultura urbana y clubbing más irreverente contando con sus primeros espadas Yosef, Diego Armando y Maxvll; y de La Luz, el concepto creado por Gazzi con su electrónica imaginativa al que se le unirá el turco-británico Aleksandir y su sensibilidad melódica.

El sábado 31 llegarán dos propuestas diferentes y complementarias. Por un lado CARBS, con disco, el boogie y house a manos del polaco Ketiov y la chilena Fernanda Arrau bajo el host de Glenda Galore y sus performers. Por otro, la plataforma MAREO está poniendo en valor las inquietudes sonoras de la nueva ola de artistas españoles y para la ocasión contarán con la experimentación de la gallega Akazie, la festiva y sorprendente LaFrancessa desde Barcelona y los breaks irreverentes del granadino 8kitoo».

Los abonos y las entradas por días para KALORAMA Madrid 2024 se pueden adquirir a través de la página web del festival y en feverup.com. Las entradas de día cuestan 75 euros y el bono, 155 euros.

Jueves 29

LCD SOUNDSYSTEM / THE POSTAL SERVICE + DEATH CAB FOR CUTIE / THE SMILE /

NATION OF LANGUAGE / THE KILLS / DUDU TASA AND JONNY GREENWOOD /

ENGLISH TEACHER / JOE GODDARD/ EGO-TRIP (Lier, Texture & Yoryo) / ZSONGO CLUB (Chris Collins & Afri K)

Viernes 30

THE PRODIGY / RAYE / FEVER RAY / GOSSIP / OVERMONO / SOULWAX / YARD ACT / YVES TUMOR / COLECTIVO DA SILVA / TRISTÁN!/ ANTÍDOTO CLUB (Yosef, Diego Armando & Maxvll) / LA LUZ (Gazzi & Aleksandir)

Sábado 31

SAM SMITH / MASSIVE ATTACK / JUNGLE / PEGGY GOU / EZRA COLLECTIVE / OLIVIA

DEAN / HUDA / MONOBLC/ LA FERIA: CARBS (Ketiov, Fernanda Arrau, Glenda Galore & Performers) / MAREO (Akazie & LaFrancessa & 8kitoo)