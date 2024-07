Kylie Minogue, Tove Lo y Bebe Rexha adelantan ‘MY OH MY’

Kylie Minogue, Tove Lo y Bebe Rexha tienen un nuevo single en camino. De momento, sabemos que la canción se va a llamar ‘MY OH MY’, pero desconocemos la fecha de salida. Solo tenemos un fragmento poco revelador de unos pocos segundos y la confirmación de que las tres divas participarán en él. Todo apunta a que será una canción de Kylie.

En redes sociales, las tres han subido un vídeo simplemente con la caption de ‘Hi’, porque tanto Tove Lo como Bebe Rexha están recibiendo la llamada. Sin embargo, en el clip de Minogue, ella es la que coge el teléfono y marca el número. Lo mejor es como tienen guardada a Kylie Minogue en el móvil Tove Lo y Bebe Rexha: «MOM», que han acabado siendo las siglas del nombre de la canción.

💗MY OH MY💗 It’s new music time Lovers!! Tune in to @BBCRadio2 from 8:30am tomorrow for the world exclusive first play with Zoeeee ​​💗 Ps … I see you doing your detective work and being all creative 🥰 ♏️♊️♍️ @ZoeTheBall pic.twitter.com/WKZ5HHgXhN

— Kylie Minogue (@kylieminogue) July 10, 2024