Katy Perry recibe críticas por el vídeo teaser de ‘Woman’s World’

El regreso de Katy Perry está más cerca que nunca. La estadounidense ha anunciado que el videoclip de ‘Woman’s World’ llegará este viernes a la 1 de la mañana, hora española. Lo mismo con la canción. Perry ha adelantado algunos fragmentos del vídeo en un teaser que promete llevarnos a los exagerados inicios de la artista, en canciones como ‘California Gurls’. Sin embargo, y aunque no ha enseñado mucho, ya está recibiendo opiniones divididas.

«Es un mundo de mujeres y tienes suerte de estar viviendo en él» canta Perry, mientras se suceden imágenes del videoclip en el que tanto ella como las bailarinas parecen parodiar la típica imagen del hombre trabajador. En un fotograma, podemos ver que la diva recrea en algún momento del vídeo la famosa fotografía de los obreros almorzando en lo alto de un rascacielos en construcción.

La red no ha tardado en llenarse de todo tipo de comentarios. Mientras que algunos dicen que la canción suena «como una parodia de SNL», otros avisan de que no se dejen engañar «por los fans celosos». Del videoclip muestra muy poco, pero suficiente para que la gente lo critique. Por ejemplo, por mostrar un único «body type», pese a ser todo un «mundo de mujeres».

“it’s a woman’s world” and she only shows women with one body type https://t.co/EgVbGLqu0b

