Kelly Lee Owens es «pura euforia» en ‘Love You Got’

Kelly Lee Owens, una de las productoras de electrónica más destacadas del mundo gracias a obras llenas de profundidad como ‘Kelly Lee Owens‘ o ‘Inner Song‘, tiene nuevo disco preparado. El sucesor de ‘LP8‘ se llama ‘Dreamstate’, saldrá bajo un nuevo subsello de música electrónica llamado DH2, y contará con la co-producción de George Daniel de The 1975 (dueño del sello), Bicep y Tom Rowlands de Chemical Brothers.

El primer adelanto se llama ‘Love You Got’, es una de las grabaciones más repetitivas e hipnotizantes de Kelly Lee Owens y por tanto nuestra Canción del Día para este lunes.

Cuenta la artista que este tema «nació de la curiosidad de descubrir su propia euforia interior», «equilibrando la luz y oscuridad de su interior para encontrar la conexión y felicidad últimas con el prójimo». Algo que consigue a través de unos beats de techno cálido, una dulce interpretación vocal y una letra repetitiva como pocas, en la que reluce no solo el «love you got» que da título a la composición sino el «feel it resonate» o el susurro de la palabra “euforia”.

En el vídeo, varios personajes tratan de encontrarse a sí mismes a través de la expresión corporal, de la coreografía al grito. Os dejamos con la secuencia que encontraréis en el álbum.

01 Dark Angel

02 Dreamstate

03 Love You Got

04 Higher

05 Rise

06 Ballad (In the End)

07 Sunshine

08 Air

09 Time To

10 Trust and Desire