Florrie / The Lost Ones

Mucho se habla de la maldición del segundo disco de Sky Ferreira, ¿pero qué hay de lo de Florrie? La cantante se dio a conocer en torno a 2010, llegó a actuar hasta en España y es solo ahora cuando nos llega su álbum debut. Hay que frotarse los ojos para creer que pueda ser la única artista que ha vivido la era MySpace, la explosión de Youtube, la de Spotify, la decadencia de Facebook y la eclosión de TikTok, todo ello sin presentar ni un solo disco. «Ha llegado el momento de sacar el álbum», nos dejaba como titular en una entrevista… ¡de 2012!

Hoy en día cuenta que ha tardado 12 años en construir ‘The Lost Ones’, el cual incluye regrabada alguna de las canciones de sus primeros EP. Sin ir más lejos, por aquí aparece una «versión 2024» de ‘I Took a Little Something’, que ya era lo mejor de ‘Experiments‘ en 2011. En medio, fichó por Sony, aquello acabó como el rosario de la aurora, se marchó por diferencias artísticas, volvió a publicar música en 2019, la cual recopiló en 2023 en un lanzamiento llamado ‘Personal’, y volvió a comenzar de nuevo.

- Publicidad -

Para continuar con el entuerto, el tema titular de ‘Personal’ aparece por alguna razón en este disco también. En cualquier caso, lo importante es que al fin Florrie ha debutado de manera oficial. Y que ‘The Lost Ones’ es un buen artefacto de pop ochentero, de densas ambientaciones, que incluye algunas canciones que hacen sombra a aquella escapista y bailable ‘I Took a Little Something’ que siempre adoramos.

‘Kissing in the Cold’ es un cinético medio tiempo empapado de colores neón, construido con la ilusión de un nuevo Prophet 5 que habían llevado al estudio, y versando sobre un amor que no pudo ser. «Qué pasaría si te dijera, que echo de menos tu antiguo yo, hace muchísimo tiempo, pero aún me acuerdo», reconoce, nostálgica. Y al fin este álbum acoge ‘Looking for Love’, un tema que lleva 12 años dando vueltas y que hablaba sobre «buscar el amor en lugares equivocados», antes de que existiera un clásico llamado ‘We Found Love‘.

- Publicidad -

Los sintetizadores ochenteros mandan también en la estupenda ‘If It’s Been a Hard Night’, en la notable balada ‘Bad Movie’ o en ‘Love Hearts’. Apenas ‘Get You Back’, que presenta una melodía muy Chvrches, suena un pelín más guitarrera. Aunque en un momento dado Florrie dijo que no trabajaría más con Xenomania, al final este álbum está producido y distribuido por Xenomania -en colaboración con BMG-, por lo que finalmente ha sido construido mano a mano por Florrie Arnold y Brian Higgins. Que ambos firmen absolutamente todo le da un indudable carácter unitario, mientras las letras nos hablan de desamor (la muy Lana del Rey ‘Honeymoon’s Over’, la mencionada ‘Bad Movie’) y también del periplo por el que la artista ha pasado para debutar en condiciones.

«He viajado al infierno y he vuelto (…) he luchado contra el mundo y contra mí misma», confiesa en ‘Never Far from Paradise’, refiriéndose tanto a su carrera como a un novio que quería que fuera ama de casa. «Somos los perdidos, vivimos en una jungla», asegura la canción titular. Hay también esperanza en esta letra («estamos destrozados, pero mantenemos la fe»), quizá porque al menos este disco ha podido ver la luz. ¿Alguien sabe dónde se metió Chlöe Howl?