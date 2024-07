Charli y Lorde siguen nº1 en JNSP; entran Jessie Ware, Kesha…

‘girl, so confusing’, el remix de Charli xcx con Lorde, continúa siendo vuestra canción del verano alternativo, con más del 60% de los votos en X. La entrada más fuerte es la de Jessie Ware con Romy, aunque no alcanzan al tema de Jamie xx con Robyn. La segunda entrada más fuerte es la de la divisiva canción de Kesha, que está teniendo cierto éxito en redes. Estos días despedimos a uno de nuestros temas más longevos últimamente: ‘Zorra’ cae tras 28 semanas y haber sido número 1 en 6 semanas no consecutivas entre diciembre y febrero. Ahora hay que esperar a ver cuándo Nebulossa sacan otra canción. Entre las entradas, Espanto, Cariño o Cindy Lee.

- Publicidad -

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

- Publicidad - - Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten Alcalá Norte, Suneo / 420N

Alfie Templeman / Hello Lonely

Amaia / Nanai

Amaral / Rompehielos

Ariana Grande / we can't be friends

Ariana Grande, Brandy, Monica / the boy is mine

AURORA / To Be Alright

Billie Eilish / BIRDS OF A FEATHER

Billie Eilish / LUNCH

Camila Cabello, Drake / Hot Uptown

Cariño / Nada importa tanto

Caribou / Broke My Heart

Charli XCX / 360

Charli XCX / Von dutch

Charli xcx, Lorde / The girl, so confusing

Cindy Lee / Kingdom Come

Dellafuente, Amore / Malicia

Dua Lipa / Houdini

Dua Lipa / Training Season

Espanto / El último rumor

Floating Points / Key103

Florrie / Kissing In the Cold

Fontaines DC / Favourite

Jamie xx, Robyn / Life

Janire, François / Pixel Negro II

Jessie Ware, Romy / Lift You Up

Kali Uchis / Never Be Yours

Katy Perry / Woman's World

Kelly Lee Owens / Love You Got

Kesha / JOYRIDE

Kylie Minogue, Bebe Rexha, Tove Lo / My Oh My

LISA / Rockstar

Lola Indigo / La Reina

Morreo / Mataría a todos los hombres

Mura Masa, yeule / We Are Making Out

NATHY PELUSO / Legendario

Nelly Furtado, Tove Lo, SG Lewis / Love Bites

Nilüfer Yanya / Method Actor

Normani / Take My Time

Orville Peck, Kylie Minogue, Diplo / Midnight Ride

Pet Shop Boys / Loneliness

Quavo, Lana del Rey / Tough

Romy / Always Forever

Sabrina Carpenter / Espresso

Sabrina Carpenter / Please Please Please

Sevdaliza, Pabllo Vittar, Yseult / Alibi

SOPHIE, Kim Petras, BC Kingdom / Reason Why

Tinashe / Nasty

Tove Lo, SG Lewis / HEAT

TSHA, Rose Gray / Girls Ver resultados