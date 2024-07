Adele se tomará un largo descanso de la música

En promoción de su inminente residencia en Munich, Adele ha concedido una entrevista a un medio alemán en la que reconoce que se tomará un descanso de la música cuando acabe esta gira. Y suena a largo.

La cita exacta que está corriendo como la pólvora es: «No tengo planes de sacar nueva música en absoluto. Quiero un largo descanso después de esto, quiero hacer otras cosas creativas, durante un tiempo». La artista no especifica cuáles y sus fans solo pueden especular si tendrán que ver con el cine, la televisión, el documental u otras disciplinas.

Tras su edición en 2021, ’30’ ha vendido 6 millones de copias a nivel mundial, resultando triple platino en Estados Unidos y doble platino en Reino Unido. ‘Easy On Me’, acercándose a los 1.800 millones de streams, es el tercer mayor éxito de toda su carrera en Spotify. Fue, por tanto, un gran éxito.

Sin embargo, es cierto que el álbum quedó lejos de los 25 y 30 millones de copias vendidos por los dos álbumes anteriores, en parte por la ausencia de sencillos de éxito tras ‘Easy On Me’. ‘Oh My God’ estuvo OC, pero ‘I Drink Wine’ no despegó pese a los múltiples intentos, y por alguna razón la comercial ‘Can I Get It’ quedó en el tintero. Es la gran ocasión perdida de su carrera, a falta de que algún día la descubra TikTok.

Por tanto, el próximo disco de Adele podría venderse como un gran comeback, suponemos que al menos 5 años después de su edición, pues 2025 pinta a sabático al menos en lo musical.

