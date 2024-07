Hozier: «Fue raro que ‘Take Me To Church’ conectara como hit pop»

Hozier está en uno de sus mejores momentos. Acaba de conseguir el mayor hit de toda su carrera con ‘Too Sweet’, solo por detrás de la masiva ‘Take Me To Church’. Sin embargo, al contrario que aquella en 2014, ‘Too Sweet’ sí ha conseguido ocupar el puesto más alto del Billboard Hot 100. Además, ha sido tendencia viral en Tik Tok.

El artista irlandés se encuentra en medio de la gira de su último disco, ‘Unreal Unearth’, y de su trabajo complementario, ‘Unreal Uneart: Unheard’, en el que ha incluido algunas de las canciones que no pudieron entrar en el

álbum original. Lo interesante es que ‘Too Sweet’ forma parte de esta última tanda de temas.

- Publicidad -

Hablamos con Hozier en su camerino del Wizink Center, a unas horas de su debut en el recinto, sobre lo que significa tener un número 1 en Estados Unidos como artista irlandés, los secretos para escribir un hit, su música favorita en 2024 y las tendencias cambiantes del público hacia artistas más «caseros».

Esta noche es tu primer concierto aquí, en el Wizink, y la gente está emocionada. No sé si les has visto haciendo cola en la calle, con paraguas bajo el sol.

¿Qué? No. Wow, vale, son guays.

- Publicidad -

Siempre has tocado en La Riviera cuando has venido a Madrid. ¿Crees que vas a echar de menos tener cerca al público?

Siempre está ese factor. Hay algo agradable sobre estar en un club o en un recinto pequeño, pero también hay algo muy, muy especial en tocar en un sitio como este. También se siente muy bien. Es especial.

Ayer tocaste en Alma Festival en Barcelona. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste del público español?

Lo disfruté muchísimo. Realmente fue uno de los mejores públicos para los que he tocado en mucho tiempo.

- Publicidad -

¿De verdad?

No lo digo por decir, porque seas un periodista español. Fue súper dulce. Simplemente, una atmósfera y una experiencia muy hermosas en una antigua y agradable plaza. El público fue cariñoso y se sabía todas las letras.

¿Cómo te enfrentas a la gente cuando sales al escenario?

De forma general, con los dos pies apuntando en la misma dirección, con suerte. Ahora en serio, creo que en cuanto escuchas la reacción del público y te haces una idea de su disfrute y emoción, es muy fácil estar a gusto en el escenario. Es muy divertido.

Eres el primer artista irlandés desde Sinéad O’Connor, con ‘Nothing Compares 2 U’ (1990), en llegar al número 1 en Estados Unidos. ¿Lo sabías?

Sí, es una locura. Me sorprendió. También me hizo reflexionar sobre todas las increíbles canciones de artistas irlandeses a las que les ha ido muy bien y me di cuenta de lo raro que es alcanzar el número uno. Son 34 años desde que eso pasó, lo cual es increíble, pero estoy en muy buena compañía. Antes de mí fueron Sinéad O’Connor y U2.

Y Gilbert O’Sullivan.

Exacto, ‘Alone Again (Naturally)’. Gran canción.

Para mí, es loco pensar que ‘Take Me To Church’ nunca llegó a ser número uno. Estaba sonando en todo el mundo, en la radio…

Ya. Al mismo tiempo, cuando la escucho ahora, creo que fue raro que conectara como hit pop. Tenía todos esos cambios de tempo, yendo de 4/4 a 3/4. Y el contenido era bastante ambicioso. Estoy muy orgulloso de todo lo que consiguió, pero creo que ‘Uptown Funk’ salió alrededor de la misma época. No estoy seguro.

El número 1 era Taylor Swift con ‘Blank Space’.

Ah, ‘Blank Space’. Bien hecho.



‘Take Me To Church’ era la primera canción de ese disco, pero ‘Too Sweet’ es un descarte, y aun así es número 1. ¿Cómo lo explicas?

Supongo que es una canción tan ligera y alegre, y esto es en detrimento mío, que no estaba seguro de ella. El disco fue compuesto en torno a nueve diferentes temas, y uno de ellos era la gula o la avaricia. ‘Eat Your Young’ y ‘Too Sweet’ estaban luchando por esa posición en el álbum. Escogí ‘Eat Your Young’ porque parecía más oscura.

También ha funcionado estupendamente.

Muchas gracias, estoy orgulloso de esa canción. Así que ‘Too Sweet’, la disfrutábamos, pero la apartamos por el momento. Era complicado competir con ‘Eat Your Young’, pero me alegro muchísimo de haberla lanzado porque nunca sabes lo que puede pasar. No lo vi venir, en absoluto.

¿Hay algún secreto para conseguir un hit?

Honestamente, tendrías que preguntarle a alguien que tenga más hits que yo (risas). Te puedo contar los secretos para escribir las canciones que yo escribo, pero, por lo general, no me muevo con el objetivo de que una canción sea un éxito. Creo que podría ser divertido y quizás algún día aborde un proyecto de esa manera porque sí disfruto de la música pop y de sus hits muy a menudo. Creo que pueden llegar a ser muy buenos.

Para mí, a la hora de escribir una canción, solo me aseguro de que resuene con la temática. Si ocurre esto y se siente honesta, merece la pena escribirla. Y hay algo en esa canción que es sincero y que se siente… odio la palabra catártico, pero se siente como si estuvieses procesando algo y sacándolo fuera de tu ser.

«Odio la palabra catártico, pero ‘Too Sweet’ es como si estuvieses procesando algo y sacándolo fuera de tu ser»

¿Qué tenías en mente cuando escribiste ‘Too Sweet’?

Sabía que le estaba escribiendo a la temática de la gula. Hacía mucho que tenía el riff. Escribí la mitad del tema en 2020. Mientras estábamos trabajando en ella, estaba claro que la canción podría funcionar en el contexto del disco. Quería capturar una voz que fuese un poco autodestructiva, un poco divertida y juguetona y que sospechase un poco de las personas que son demasiado excelentes. Las personas que tienen su vida demasiado controlada. La gente que puede levantarse por la mañana e ir directa al gimnasio. Cuando era más joven, estaba perplejo con eso. Yo disfrutaba mucho de vivir la vida arreglándomelas por el camino, subsistiendo de una manera disfrutable.



¿Ya no eres así?

No tanto como lo he sido, pero cuando estás de gira y eso, no te queda otra. No me voy de fiesta tanto como antes, aunque tampoco era muy fiestero. Intento dormir más de lo que solía.

Está claro que ‘Too Sweet’ te ha dado muchas alegrías, pero, ¿cuál es la canción a la que tienes más cariño del disco?

Eso es como escoger tu hijo favorito. Realmente, mi debilidad es ‘To Someone From A Warm Climate’. También ‘First Time y ‘Unknown’, que es de mis favoritas.

Antes estábamos hablando sobre buscar el éxito en una canción. Hoy en día, Tik Tok es parte de ese secreto, pero seguro que no lo tenías en mente cuando escribiste ‘Too Sweet’.

De alguna manera, lo petó. Cuando la escribí, ni siquiera sabía de la existencia de Tik Tok. Sé que se hizo popular durante la pandemia y tal, pero no, definitivamente no pensamos que esto pudiera pasar. De hecho, acabó en Tik Tok incluso antes de que saliese oficialmente, por accidente.

«Cuando escribí ‘Too Sweet’ ni siquiera sabía de la existencia de Tik Tok»

¿Leak o adelanto?

Hicimos un podcast con dos chicos en Estados Unidos y les compartimos la música para que pudiesen escucharla, pero al publicar la entrevista incluyeron la música en la entrevista. «Aquí un fragmento de su nuevo lanzamiento», o lo que sea. El sello se volvió loco, porque la idea no era lanzarlo así. Sin embargo, alguien lo oyó, lo grabó y lo subió a Tik Tok sin haberlo lanzado oficialmente. Pasó de forma natural, pero sí, muchas canciones de éxito tienen una vida en Tik Tok y la gente las descubre ahí. Y es lo que ocurrió con ‘Too Sweet’.

Entonces, ¿estás contento o frustrado con la situación? (risas)

Muy contento. No me importa decir esto como artista y espero que el sello me pueda perdonar, pero si fuera por mí, lo volvería a hacer porque no pienso con cabeza de vendedor todo el tiempo. Hay mucha música que soltaría en Tik Tok directamente. Si la canción flota, pues flota. Si la canción se hunde, se hunde. Quien sea que la disfrute, que la disfrute. Mi trabajo es hacer música. Su trabajo es encontrar una manera de ser listos con el marketing. Yo simplemente sería: «Aquí está toda la música». Si la gente lo escucha y lo disfruta, para mí está genial.

Hablando de hits, ¿hay alguna canción más que te guste del Hot 100?

Sí, de hecho, ayer la banda y yo estuvimos cantando Sabrina Carpenter. Hay dos o tres canciones suyas que están constantemente atrapadas en nuestra cabeza. Es guay. Me encanta que le vaya genial a Chappell Roan. Mk.gee también me sale muchas veces en mi rotación. Espero que más gente encuentre su música. Es un artista genial.

¿Crees que hoy en día la gente está viéndose más atraída hacia música más orgánica? Por artistas como Benson Boone, Teddy Swims, todo el country que ocupa los puestos más altos en listas…

Sí, creo que estoy viendo muchas más guitarras en las listas. Creo que podría ser algo relacionado con la postpandemia. Quizás a la gente le apetece música que conecta con ellos o que refleja lo que han vivido, que es lo que es, más que una cosa aspiracional. Siento que había un tiempo en el que la música era así en los vídeos musicales, en la forma en la que era vendida y anunciada. Era un ejemplo inalcanzable de lo que podía ser la vida, un estilo de vida súper lujoso, que normalmente era mostrado en todos esos videoclips.

De lo que me estoy dando cuenta es que tiene algo que ver con artistas como Noah Kahan, que escriben canciones que son directamente una experiencia vivida real. A veces es crudo, a veces es triste, y a veces es difícil. La gente está moviéndose hacia cosas que se sienten un poco más caseras.