Janelle Monáe recrea el vídeo más infame de Michael Jackson

Janelle Monáe está de gira, en la que ya ha pasado por Madrid, y se lo está pasando como nunca. En una de sus últimas aventuras se ha hospedado en el Hotel Adlon de Berlín, el mismo en el que estaba Michael Jackson en 2002 cuando decidió asomar a su bebé por la ventana en uno de los vídeos más infames de su carrera. Monáe no ha tenido mejor idea que recrear ese momento, pero con un perro robot.

Aunque ella misma ha borrado el vídeo de sus redes sociales, se pueden encontrar múltiples capturas del clip en la red. En el vídeo aparece Monáe sosteniendo malamente a su perro robótico en el mismo balcón en el que Michael sostuvo a su hijo Blanket.

La cantante ha cuidado hasta el último detalle, poniéndose una peluca negra y un abrigo rojo tal y como ocurrió en la realidad, así como el audio de la multitud en el momento original de 2002. Después del incidente, Michael admitió que había cometido un «terrible error».

Janelle Monae so damn unserious bc why tf she dangling that robot out the window like she MJ 😂 pic.twitter.com/cM73VjUeCA

— spicebae (@spicebae_) July 17, 2024