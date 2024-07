Smashing Pumpkins se miran en 1990-1996 para su nuevo disco

Muy pocos días después de su paso por Mad Cool y Cruilla, The Smashing Pumpkins anuncian un nuevo disco que además va a salir de manera inminente. Se llama ‘Aghori Mhori Mei’ y estará con nosotros en tan sólo dos semanas, el 2 de agosto. Lo nuevo de los autores de ‘Siamese Dream’ (1993) llega tan solo un año después de ‘Atum’, que contenía 33 temas.

Como revela Billboard, Billy Corgan se ha inspirado en la idea «no puedes volver a casa». Ha querido mirar al pasado, solo para pasar página y dedicarse al futuro: «No era tanto mirar hacia atrás con sentimentalismo sino como medio para avanzar; para ver si en el equilibrio entre el éxito y el fracaso, nuestras formas de hacer música alrededor de 1990-1996 aún inspiraban algo revelador”.

El grupo ha revelado el tracklist, que podéis consultar bajo estas líneas, pero realmente durante sus recientes conciertos en Madrid y Barcelona, Smashing Pumpkins no dieron pistas sobre este trabajo. Interpretaron sobre todo temas de ‘Mellon Collie and the Infinite Sadness’ (1995) y de ‘ATUM’.

Aghori Mhori Mei:

01 Edin

02 Pentagrams

03 Sighommi

04 Pentecost

05 War Dreams of Itself

06 Who Goes There

07 999

08 Goeth the Fall

09 Sicarus

10 Murnau