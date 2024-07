Paris Paloma es una poeta de nuestro tiempo

Paris Paloma es una cantante y compositora de Reino Unido que, en el último año, ha logrado un inesperado éxito comercial con ‘Labour‘, un single que habla sobre el machismo, concretamente sobre el «trabajo no pagado» que ejercen las mujeres, como la crianza o la labor doméstica. Un reto viral en TikTok, en el que mujeres usaban ‘Labour’ para exponer sus propias experiencias con el machismo, llevaban ‘Labour’ al puesto 29 de la lista de singles británica.

El éxito de ‘Labour’ es apto para una artista de folk que define su discurso en torno al concepto de «ser mujer» en el mundo actual. Ella habla de la «experiencia femenina, del duelo, de amor, de muerte y de poder» inspirándose en figuras de la mitología o la historia del arte.

Nacida en Derbyshire hace 22 años, Paris Paloma publicó su primer single, ‘Narcissus’, en 2020 y, a partir de entonces, singles destacados de su repertorio como ‘It’s Called: Freefall’ o ‘the fruits’ han ido allanando el camino para el lanzamiento de su álbum debut, ‘Cacophony‘, que se edita el próximo mes de agosto. De ‘Cacophony’ se conocen ya 7 de sus 15 cortes, ‘Labour’ incluido.

Entre los temas destacados de ‘Cacophony’ hay que hablar del hermoso ‘the warmth’, publicado este último fin de semana, idóneo para fans de Laura Marling, Elsey o de los nuevos folkis actuales, como Lord Huron o Teddy Swims. También destaca ‘boys, bugs and men’, la Canción Del Día de hoy.

‘boys, bugs and men’ es una puerta de entrada ideal al universo Paris Paloma por su accesibilidad. Es una canción folk-pop amable y pegadiza en apariencia, pero cuya letra esconde un corazón oscuro. En ‘boys, bugs and men’, Paloma viaja a su infancia -a sus «cinco años»- para contar una historia de crueldad y abuso que le persigue hasta la edad adulta. En esos primeros años, un niño «disfruta apagando su luz». Después, esos «niños que descubren su poder por primera vez» se convierten en adultos igual de crueles. ‘boys, bugs and men’ transforma el trauma en magia pop, y la poética letra demuestra que Paris Paloma puede ser una de las mejores autoras -poetas- del momento.