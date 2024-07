Omar Apollo, en la nueva peli de Luca Guadagnino

Omar Apollo es uno de los actores confirmados en el reparto de ‘Queer’, la nueva película de Luca Guadagnino, inspirada en la novela de William S. Burroughs. Apollo hará su debut en el cine en ‘Queer’ acompañado de Daniel Craig en el papel protagonista, y de Drew Starkey, conocido por su papel en ‘Outer Banks’.

En Instagram, Apollo ha confirmado la noticia de su participación en ‘Queer’ -reproducida por medios como Variety– escribiendo: «Mi primera película y con mi director favorito, gracias Luca».

El guionista Justin Kuritzkes ha vuelto a colaborar con Guadagnino adaptando la novela ‘Queer’ a la gran pantalla, tras escribir el texto de la aclamada última cinta de Guadagnino, ‘Rivales‘, protagonizada por Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist.

‘Queer’ es una película ambientada en Ciudad de México en los años 40, si bien la cinta ha sido rodada Roma. Y su estreno es inminente, pues un primer pase de ‘Queer’ podrá verse en el Festival de Venecia durante el 27 de agosto y el 7 de septiembre.

Apollo es uno de los cantantes de pop alternativo más en auge del momento. Curiosamente, el nuevo disco de Apollo, ‘God Said No‘, incluye la colaboración de un conocido actor, Pedro Pascal, que narra una historia en uno de los interludios. Sobre ‘God Said No’, JENESAISPOP habló con Apollo recientemente durante su paso por Primavera Sound.