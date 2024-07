RFTW: Ice Spice, Empire of the Sun, Adiós Amores, Cults…

Hoy se publica el debut de Ice Spice, muy esperado en el mundo del pop y el rap. También se editan nuevos trabajos de Empire of the Sun, Cults, Porter Robinson, Humanist o Fuerza Regida.

Mientras Sen Senra sigue ampliando su último disco con nuevos temas, otros hacen borrón y cuenta nueva. Halsey inicia era invocando a Britney Spears, Belén Aguilera hace lo propio con Mecano, Pixies presenta disco con baladón y Katie Galvin, cantante de MUNA, debuta en solitario.

Entre los momentos destacados del día, Lola Indigo se sube a ‘Kombolewa‘ de Suzete, Adiós Amores entrega ranchera, Calvin Harris y Ellie Goulding vuelven a colaborar, Alba Morena presume de vozarrón evocando a Sara Montiel y Gwen Stefani y Anderson .Paak publican tema juntos por las Olimpiadas, que empiezan hoy.

Dos nuevos temas de SOPHIE pueden escucharse desde esta semana, y también siguen adelantando sus próximos trabajos Hinds, Nick Cave & the Bad Seeds, Foster the People, Miranda Lambert, Oso Oso o los tíos más ocupados del planeta, King Gizzard & the Lizard Wizard.

En la playlist de novedades actualizada escucharás también interesantes novedades de Cariño, Sunflower Bean, My Brightest Diamond, Elsa y Elmar, Muni Long, The New Raemon, Bastille, DEVA, Hemlock Ernst y más.