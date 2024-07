Pixies anuncian disco para Halloween, ‘The Night The Zombies Came’

Pixies han anunciado la salida de un nuevo disco, ‘The Night The Zombies Came’. Este estará disponible el próximo 25 de octubre, «justo a tiempo para Halloween», e incluirá tanto la lanzada previamente ‘You’re So Impatient’ como la nueva ‘Chicken’. Según el comunicado de prensa, se trata del disco más cinematográfico de su carrera.

Black Francis describe el nuevo LP como «una especie de película». Si ‘You’re So Impatient’ era una potente corriente de punk, ‘Chicken’ es la fantasmagórica brisa de un cementerio. «A veces me siento como un pollo, picoteando los árboles a mi paso, cuando algo me corta la cabeza, ahora lidio con la decapitación», canta Francis. La inquietante y sensual guitarra eléctrica brilla entre el resto de acompañamientos.

‘Doggerel’ es el último disco de la banda, lanzado en 2022. Este año, la banda estadounidense ha pasado por un cambio en su formación, después de que el bajista Paz Lechantin anunciase su marcha de la banda el pasado marzo. Fue sustituido por Emma Richardson, también integrante de Band of Skulls.

Tracklist:

1. ‘Primrose’

2. ‘You’re So Impatient’

3. ‘Jane (The Night the Zombies Came)’

4. ‘Chicken’

5. ‘Hypnotised’

6. ‘Johnny Good Man’

7. ‘Motoroller’

8. ‘I Hear You Mary’

9. ‘Oyster Beds’

10. ‘Mercy Me’

11. ‘Ernest Evans’

12. ‘Kings of the Prairie’

13. ‘The Vegas Suite’