Lady Gaga muestra fragmentos de dos canciones nuevas

Lady Gaga, que acaba de actuar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, en París, ha agradecido a sus fans el apoyo mostrando fragmentos de dos canciones nuevas a las puertas de su hotel, donde una horda de seguidores la ha estado esperando. Es la primera muestra de la música que -presumiblemente- contendrá su próximo disco de estudio, el séptimo, y viene de primera mano.

Así lo ha confirmado Stefani Germanotta en sus stories: «Estoy realmente conmovida por mis fans franceses, que esta semana me han estado esperando a la salida de mi hotel. Esta noche voy a salir a despedirme, y voy a mostraros unos pocos segundos de #LG7».

Gaga ha cumplido su promesa y, apoyando su ordenador en la capota del coche, ha reproducido fragmentos de dos canciones nuevas. La cuenta de X Lady Gaga Now reúne dos vídeos. Aunque en el primer vídeo los gritos de los fans ahogan el audio, en el segundo se escucha claramente una producción de sonido electrónico, próximo a Justice o incluso Nine Inch Nails. ¿También, quizá, un tanto ‘ARTPOP‘? En todo caso, la probable confirmación de que el séptimo álbum de Lady Gaga no tirará por lo clásico.

Han pasado cuatro años desde el lanzamiento del último trabajo de Lady Gaga, ‘Chromatica‘, en pandemia. De aquel disco se editó después una colección de remixes, ‘Dawn of Chromatica‘.

En otro orden de cosas, Lady Gaga ha confirmado su compromiso con el empresario Michael Polansky, su pareja desde hace cuatro años.

Este año se estrena la nueva película de ‘Joker’, con Lady Gaga en uno de los papeles protagonistas. Un segundo tráiler se puede ver desde hace días.

[HD VIDEO AND AUDIO] Lady Gaga plays two snippets from #LG7 in Paris. pic.twitter.com/a7Rt72VJva — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) July 28, 2024