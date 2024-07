The Vaccines, en España en octubre

The Vaccines ha anunciado dos conciertos en España. El 15 de octubre, la gira de presentación de ‘Pick-Up Full Of Pink Carnations‘ (2024) aterrizará en la sala But de Madrid, y el 16 de octubre pasará por la sala Apolo de Barcelona.

Las entradas para los dos conciertos de The Vaccines en España se pondrán a la venta el próximo 31 de julio a partir de las 10 horas en los puntos de venta habituales a un precio de 28 euros + gastos de gestión. Una preventa se habilitará el día 30 de julio también a partir de las 10 horas.

‘Pick-Up Full Of Pink Carnations’ ha sido la última entrega de la banda de guitarras británica autora de himnos como ‘Post Break-Up Sex’ o ‘If You Wanna’. A estos grandes sencillos de The Vaccines, que no faltarán en su gira, se han sumado desde este disco nuevos temas que escuchar en bucle como ‘Sunkissed’, ‘Sometimes, I Swear’ o ‘Discount De Kooning’.