Jack White ha dado la sorpresa estos días lanzando un nuevo disco de una forma única: regalándolo con una compra en las tiendas Third Man Records, disponibles en Londres, Nashville y Detroit. Cabe destacar que Third Man Records fue fundada por White en 2001. Finalmente, el disco de White, titulado ‘No Name’, se publica de forma oficial este viernes 2 de agosto.

Algunos afortunados clientes de estas tiendas de discos se han encontrado recientemente una copia de un misterioso vinilo junto a su compra. La portada, sin información sobre el contenido aparte de una etiqueta en la que se podía leer «Sin nombre». Según Rolling Stone, el publicista de White tampoco era consciente de este lanzamiento sorpresa.

Al mismo tiempo, la estación de radio de Detroit WDET, situada en la misma calle que la tienda de Third Man Records, emitió el disco completo en directo, subiéndose a YouTube posteriormente. Aunque no se conoce si el disco tendrá un lanzamiento en físico más extendido, los suscriptores al servicio de Third Man Records también han recibido el disco en su correo electrónico.

Disponible de forma online, el disco deja claro que es obra de Jack White, con una serie de potentes temas de blues y rock con sus reconocibles riffs.



.@HooperRadio dropping the WORLD PREMIERE of new Jack White music! pic.twitter.com/pNok3J6RoL — WDET 101.9FM (@wdet) July 19, 2024