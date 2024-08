Marilyn Manson vuelve grotesco en ‘As Sick as the Secrets Within’

Marilyn Manson vuelve, tratando de dejar atrás sus problemas legales, tras haber sido acusado en los últimos años de violación y abusos sexuales y psicológicos por varias mujeres; entre ellas, su ex mujer, la actriz Rachel Evan Wood, a la que Brian Warner señala por difamación. Con otras mujeres, Manson ha llegado a un acuerdo extrajudicial, mientras otras demandas han sido desestimadas.

El regreso de Marilyn Manson se materializa con el lanzamiento de un nuevo single, ‘As Sick as the Secrets Within’, y con el inicio de una gira de Marilyn Manson por Estados Unidos y Canadá.

‘As Sick as the Secrets Within’ es una balada clásica de Marilyn Manson. Aunque la melodía y la suavidad de los arreglos remiten al trabajo de ‘Mechanical Animals (1998), la letra lleva al imaginario de ‘Antichrist Superstar‘ (1996) con sus menciones a la «comunión», a los «gusanos de la carne», a los «huesos» de un «cuerpo» o a una «jaula» en la que Manson y su amante se encuentran «atrapados».

La intención por parte de Marilyn Manson de recuperar la estética visual de ‘Antichrist Superstar’ es notoria en el videoclip de ‘As Sick As The Secrets Within’, que busca un elemento abiertamente oscuro y grotesco que trae a la mente el clip de ‘Tourniquet’. Dirige su colaborador habitual, Bill Yukich, por cierto, conocido también por su trabajo en los visuales de ‘Lemonade‘ de Beyoncé.

Se desconoce si ‘As Sick As The Secrets Within’ presenta un nuevo proyecto largo de Marilyn Manson. Su último trabajo, ‘We Are Chaos‘, se editó hace cuatro años.