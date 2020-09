Marilyn Manson / WE ARE CHAOS

Marilyn Manson ha presentado su nuevo disco con un single que, aleluya, apetece ponerse en bucle: el baladón ‘WE ARE CHAOS‘ es uno de los temas más pop que ha compuesto jamás, y también uno de los más bonitos. La marca de David Bowie, gran ídolo de toda la vida de Brian Warner, se nota especialmente en las estrofas, pero luego la canción se crece en un estribillo cantado a coro («estamos enfermos y jodidos y somos complicados») que, en su heroico tramo final, llega a poner los pelos de punta.

‘WE ARE CHAOS’, el single, también es un pequeño engaño, pues el nuevo álbum de Marilyn Manson no profundiza en sus influencias glam a pesar de que Brian Warner y su productor Shooter Jennings escucharon un montón de música de este estilo durante la composición del disco: Shooter le pasaba a Warner música de T.Rex o de los Kinks, él sus elepés favoritos de Bowie, ‘Diamond Dogs’ y ‘Scary Monsters’, o ‘Welcome to My Nightmare’ de Alice Copper. Como ‘Diamond Dogs’, el sucesor de ‘Heaven Upside Down‘ se abre con un interludio recitado y enturbiado por un efecto robótico, pero lo que sigue después es un corte de rock duro de Marilyn Manson más. Tiene tan poco misterio como su poema de apertura, en el que Warner interpreta a una abeja que «destruirá todas las flores» y «cubrirá la tierra de miel» para que «todo el mundo se coma a sí mismo». Es el mismo escenario apocalíptico, marcado por el dilema entre el bien y el mal, que ha preocupado a Warner durante toda su carrera. «Mis ojos son espejos: solo veo dioses a la derecha y demonios a la izquierda», concluye el artista, para más señas.

Warner, ya el único integrante original de Marilyn Manson que queda dentro de la formación, compuesta a su vez por el guitarrista Paul Wiley, el bajista Juan Alderete y el batería Brandon Pertzborn, explica que su propósito con ‘WE ARE CHAOS’ ha sido precisamente distanciarse de todos los temas que han solido atormentarle, como la política o la religión: «el disco trata más sobre cómo puedo yo conectar con el resto del mundo tanto emocional como mentalmente: es un disco conceptual que cuenta una historia que va a ser diferente para cada persona». Si ‘WE ARE CHAOS’ presenta un concepto, es el de un hombre que guarda una visión tremendamente pesimista del mundo, hasta el punto que muchos cortes del álbum hablan de la muerte de una manera cercana. El siguiente single del disco de hecho se titula ‘DON’T CHASE THE DEAD’, es uno de los destacados por su furiosa energía y -en este caso sí- sonidos inspirados en la época berlinesa de Bowie, y su estribillo clama «no persigas a los muertos» para inmediatamente añadir: «o los muertos te perseguirán a ti». La inminencia de la muerte es mentada en’INFINITE DARKNESS’, título también de la pintura que se ha usado como portada del álbum, obra del propio Warner. En este rabioso tema que evoca a la época ‘Antichrist Superstar’, Warner señala que «solo porque seas famoso no significa que valgas algo en este mundo o en el siguiente» para después sentenciar: «alguien va a morir pronto, no te metas en medio, tú no eres el héroe».

A partir de este pesimismo, ‘WE ARE CHAOS’ es un trabajo eminentemente oscuro, probablemente el más oscuro de Marilyn Manson desde el vampírico ‘EAT ME, DRINK ME’. Es un poco gótico el corte ‘SOLVE COAGULA’, que con sus atmósferas desoladas y abatidas, expresa el que puede ser el mensaje último de todo el disco: «no soy especial, simplemente estoy roto y no quiero que nadie me arregle». En el mismo tema, Manson canta que no existe «nadie a que quiera parecerse» y que por eso «ha seguido siendo el mismo», y en el blues-rock de ‘KEEP MY HEAD TOGETHER’, el artista directamente canta: «no intentes cambiar a nadie, terminarás cambiándote a ti mismo» para después soltar una frase gráfica de las suyas: «como cristal y escupo diamantes». Y en un estilo más cercano a la «torch song», ‘HALFWAY & ONE STEP FORWARD’ parece situar al oyente directamente en un funeral para ofrecer una triste reflexión sobre la vida, que «trata sobre cuánta gente llora cuando mueres, no sobre el torrente de lágrimas que echas cuando estás vivo».

Dicho esto, ¿en qué posición colocar ‘WE ARE CHAOS’ en de la discografía de Marilyn Manson? Las canciones vuelven a no ser las más inspiradas de su carrera reciente, y para muestra una ‘PERFUME’ que no pasa de imitar los típicos clichés del rock’n roll sin nada realmente interesante que ofrecer. En general, musicalmente no existe riesgo de ningún tipo en estas composiciones, ni aparentemente un solo ápice por crear algo que se salga de la norma de lo que ha sido la última etapa de la banda. Buenas canciones como ‘WE ARE CHAOS’, ‘DON’T CHASE THE DEAD’, ‘KEEP MY HEAD TOGETHER’ o ‘PAINT YOU WITH MY LOVE’, la más clásica de las baladas, casi Motown, son alternadas con otras que pasarán a ser olvidadas la semana que viene, como «HALFWAY» o ‘BROKEN NEEDLE’. Ya sin grandes conceptos a la vista ni interés por explorar nuevos lugares musicales, Marilyn Manson vuelve con un trabajo que al menos destaca por su personal y oscuro mensaje y por unas estupendas letras llenas de pensadas metáforas que vuelven a estar bastante por encima de la media.

Calificación: 6,9/10

Lo mejor: ‘WE ARE CHAOS’, ‘DON’T CHASE THE DEAD’, ‘PAINT YOU WITH MY LOVE’

Te gustará si te gusta: la etapa reciente de Marilyn Manson tanto como la primera

Youtube: vídeo de ‘WE AR CHAOS’