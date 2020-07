Marilyn Manson suena a su ídolo David Bowie en ‘WE ARE CHAOS’, el melódico tema que adelanta su nuevo disco

Marilyn Manson había allanado el terreno hacia su regreso con el lanzamiento de un par de versiones, pero ha tenido que pasar una cuarentena para que el público conozca los detalles definitivos de su nuevo disco.

El sucesor de ‘Heaven Upside Down‘, un disco que ha pasado a la historia por su accidentada promoción, es un trabajo llamado ‘WE ARE CHAOS’ que verá la luz el 11 de septiembre, fecha que, conociendo al autor de ‘Antichrist Superstar’, podría no ser casual. La portada de ‘WE ARE CHAOS’, un autorretrato de Brian Warner, quien, además de músico, es pintor (una pintura hecha por él ya ilustró la portada de su recopilatorio, ‘Lest We Forget’), es la que veis, mientras, por otro lado, podéis encontrar su breve secuencia de 10 canciones bajo estas líneas.

El primer avance de ‘WE ARE CHAOS’ es su tema titular, un intenso corte de pop-rock melódico que podemos asociar tanto al último Marilyn Manson como al David Bowie de los 70. No hace falta recordar que Warner es un gran seguidor de Bowie, cuya obra inspiró ‘Mechanical Animals‘. Sin embargo, el videoclip animado de ‘WE ARE CHAOS’ anda más en la línea tenebrosa de su autor.

Tracklist de ‘WE ARE CHAOS’:

1. RED BLACK AND BLUE

2. WE ARE CHAOS

3. DON’T CHASE THE DEAD

4. PAINT YOU WITH MY LOVE

5. HALF-WAY & ONE STEP FORWARD

6. INFINITE DARKNESS

7. PERFUME

8. KEEP MY HEAD TOGETHER

9. SOLVE COAGULA

10. BROKEN NEEDLE