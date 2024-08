pablopablo marca la diferencia en el día más guitarrero de Santander Music

La Campa de la Magdalena vuelve a ser el recinto soñado para cualquier festival. A un salto de las playas de La Magdalena y Bikinis, Santander Music puede presumir de tener la temperatura y el ambiente perfectos. Cabe mencionar que, como siempre, no hay camping. Sin embargo, nunca había visto gente durmiendo en sacos hasta ahora, apelotonados en una acera a la entrada del recinto. Tras un cambio en la organización, la diferencia más clara es la desaparición del DJ entre actuaciones, que dinamizaba en gran medida el evento.

Aun así, la primera jornada de Santander Music ha brillado gracias a los conciertos complementarios de pablopablo y Mikel Izal, que entre los dos han abarcado todo lo que podemos esperar de un día centrado en las guitarras. Ciudad Jara comenzaron su set anunciando que este no era «uno más», sino «uno menos». El grupo valenciano tiene solo cuatro concierto más antes de un parón de duración indefinida. Acompañaron perfectamente el inicio del festival, levantando al público hacia el final del show gracias a temas como ‘Bailé’.

- Publicidad -

Todo para que pablopablo coja todo ese hype y lo convierta en pura emoción. Pablo Drexler deslumbró totalmente en el concierto más único del día. Había guitarras, sí, pero nada cercano al rock. El primer sonido del show ya fue una muestra de las inquietudes del joven madrileño, juntando saxofón y teclado para conseguir algo parecido a un sintetizador que bien podría usar Hans Zimmer en una de sus bandas sonoras.

En ‘Otra Vida’ ya brilló la gran voz de Drexler, modulada con un ligero autotune que la hace todavía más afilada y adictiva de lo que ya es por sí misma. Pablo tiene muchos trucos vocales preparados para sorprender al espectador en cualquier momento, ya sea un imprevisible cambio de pitch o un eco imposible de localizar. En cierta medida, recuerda a los directos de Guitarricadelafuente, con quien hizo la anhelante ‘Sidekick’, en sus elementos digitales, pero cambiando los boleros por la producción estadounidense.

- Publicidad -

«Mis canciones son un poco lentas para un festival, pero veo que tenéis ganas». Ciertamente, tal y como él cuenta, es un concierto lento, pero tremendamente emocionante. De los que te hacen mantener la boca abierta. Quien no lo conociese, seguro que quedó enamorado con temas como ‘Despierta’ o ‘Mi Culpa’, que ojalá fuese más larga. Eso pareció, porque a cada canción que terminaba, más volumen cobraban los gritos del público.

Además de presentar los singles de su segundo disco, pablopablo también tocó muchas canciones nuevas que seguramente entren en este próximo proyecto. O eso parecía, porque él no dio ningún tipo de información. «Esta canción la hice con un amigo», cuenta en un momento dado. Los que tenía al lado también pensaron que iba a cantar ‘Sidekick’, pero no. «Toco canciones pero no ha funcionado ninguna», entona en el precioso tema. A juzgar por lo escuchado, ‘Canciones en Mí’ llevará la carrera de pablopablo a otro nivel. Disponible en septiembre.

- Publicidad -

Ginebras dieron un giro de 180 grados al ambiente. Tras el trance de pablopablo, tocaba el primer gran concierto de Santander Music, en cuestión de volumen de público y espectáculo. Magüi, Sandra, Raquel y Juls comenzaron dudando del público norteño, pero rápidamente les convencieron de lo contrario. «A ver como acabamos», soltó Sandra. ‘Con Altura’, ‘Cosas Moradas’ y ‘Bailando Mal’ fueron suficiente para montar una de las mayores fiestas de la jornada, sobre todo con esta última. Hacia el final del show, Magüi, que actuó con placas en la garganta, estaba totalmente convencida: «Me ha sorprendido mucho esta energía».

El público cobró una intensidad espectacular en ‘La Típica Canción’, que terminó el show para dar paso al pop rock adolescente de Malmö 040. El grupo catalán sonó genial, si bien exhibieron un discurso bastante teen. Quizás, demasiado. Aun así, temas como ‘El Capítulo Final’ o ‘Matar La Pena’ son defendidos con gran entereza. Aunque, para aguante, el de Mikel Izal. El pamplonés dio el concierto más grande del día, además de presentar el set más elaborado. «En contra de todos los doctores he decidido seguir la gira», cuenta sentado en una silla de oficina después de romperse el menisco. ‘El miedo’, ‘El grito’, ‘La fe’ y ‘El paraíso’ son los cuatro capítulos que dividen el show, acompañados por una reflexión del cantante.

«Si tenéis algo que os está amargando la vida, os digo que lo soltéis, que se lo contéis a vuestra familia, colegas o un profesional», aconseja Izal al presentar el segundo capítulo. Si eres fan de Mikel Izal, supongo que seas fan de Izal, y viceversa. Disfrutarás el show como nadie. Tiene un poco de todo: temas de baile, de ‘Pausa’, medio funk y sobre todo mucho indie rock de autor. También muchísimas canciones de Izal, que acompañan a los temas de ‘El miedo y el paraíso’. Por otro lado, si no te gusta ninguna de las dos propuestas, el directo no te convencerá de lo contrario. No por baja calidad, sino por falta de novedad.

La última parte incluye los mayores éxitos de la banda, como ‘Qué bien’ y ‘La mujer de verde’, que consiguió que salieran a bailar hasta los trabajadores del festival. Este tramo es el más alegre e incluye las mejores canciones. El público estuvo de acuerdo, porque cantó hasta las comas.

La La Love You despidieron la jornada con su «la la baile» particular. ‘El Fin del Mundo’ lleva en las listas españolas 104 semanas. Eso son casi dos años. En ciertos momentos, se notaba que lo único que quería escuchar la gente era esa canción, siguiendo las órdenes de la banda, pero sin mucha emoción. «Somos La La Love You y bienvenidos a nuestro prom party». Si Malmö 040 pecan de adolescentes, es normal. Si lo hace un grupo en el que algunos integrantes están cerca de los 40, me chirría un poco más…

Musicalmente, se podría decir que dieron la nota, con unos riffs poco o nada sorprendentes y un batería que parecía perderse por momentos. En otras ocasiones, esto último no ha ocurrido o no era tan evidente. «¿Cuál es para vosotros la canción del verano? Esta es nuestra candidatura», pregunta David Merino antes de cantar, sí, ‘La Canción del Verano’. Ojalá hubiesen hecho una versión de ‘360’ o ‘Von dutch’. Eso sí habría sido interesante.