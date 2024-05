‘Mi Culpa’ es la desgarradora balada pop del prometedor pablopablo

Si existen tantas baladas de este estilo, es porque funcionan. Que te sorprendan ya es otra cosa. pablopablo ha conseguido justamente esto último con su desgarrador nuevo single, ‘Mi Culpa’.

Compuesta, producida e interpretada por Pablo Drexler, ‘Mi Culpa’ está construida sobre unos románticos punteos que, gracias a una cuidadísima producción, desembocan en una potente distorsión que también sirve como climax emocional del tema.

Drexler se culpa a sí mismo por el final indeseado de una relación, e intenta buscar la razón de todo usando su dulce falsetto. «No sé si es el aire, si es el karaoke, o el after», enumera el cantante, nombrando también «el verano de Madrid» o «la ropa que dejaste en mí sofá». La letra no se pasa de devastadora ni cursi en ningún momento, y nos deja frases como estas: «Cuanto más bien me haces, más me sabe a nada», canta Pablo dejándose la voz.

Este es el tercer adelanto de un posible nuevo proyecto de pablopablo y llega después de la salida de las fantásticas ‘Sidekick’, con Guitarricadelafuente, y ‘Otra Vida’. Es otra muestra del gran futuro musical que tiene delante suyo.