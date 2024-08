Kanye West y Ty Dolla $ign samplean a Portishead en ‘Vultures 2’

Kanye West y Ty Dolla $ign han escogido hoy sábado 3 de agosto para publicar la segunda parte de su disco conjunto, ‘Vultures‘. Ya disponible en Spotify, ‘Vultures 2’ incluye 16 cortes.

De manera notable, el corte 3 ‘Field Trip’ samplea ‘Machine Gun’ de Portishead, no se sabe si de manera autorizada o no. The Weeknd no pudo licenciar el sample cuando lo usó hace unos años.

‘Vultures 1’ ha dado a Kanye su 5º single número 1 en Estados Unidos, con ‘Carnival‘. Por otro lado, se ha retirado de su tracklist uno de sus mejores temas, ‘Good (Don’t Die)’, por su uso no autorizado de un sample de Donna Summer.

01 Slide

02 Time Moving Slow

03 Field Trip

04 Fried

05 Isabella

06 Promotion

07 Husband

08 Lifestyle

09 Maybe

10 Bomb

11 River

12 530

13 Dead

14 Forever Rolling

15 Sky City

16 My Soul