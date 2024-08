La inesperada unión de A$AP Rocky y Jessica Pratt

A$AP Rocky está ocupado criando bebés junto a su pareja, una persona llamada Rihanna, pero no ha abandonado la música completamente. En los últimos tiempos, Rocky ha aparecido en canciones de Denzel Curry o Free Nationals o en el primer disco conjunto de Future y Metro Boomin y, sobre todo, ha dado noticias de su próximo trabajo discográfico, que se pondrá a la venta el 30 de agosto. Desde 2018, año en que se editó ‘Testing’, no ha visto el mundo nuevo disco de A$AP Rocky.

Este nuevo disco, ‘Don’t Be Dumb’, lleva años en el horno, y es posible que contenga algunos de los sencillos publicados por A$AP Rocky en el último par de años, como ‘Riot (Rowdy Pipe’n)’ con Pharrell Williams, ‘Same Problems?’ o ese ‘D.M.B.‘ en cuyo videoclip salía Rihanna.

Pero seguro que sí está incluido en ‘Don’t Be Dumb’ el nuevo single de A$AP Rocky, ‘Highjack’, que llega con la inesperada participación de Jessica Pratt, la cantante de folk autora de discos como ‘Quiet Signs‘ o, este año, el excelente ‘Here in the Pitch‘. Ni en un millón de años habríamos adivinado que estos dos artistas colaborarían en una canción, pero así son las cosas.

Al margen de la gracia que supone imaginar a Jessica Pratt, contemplativa en su casa, pensando qué aportar a barras como «Bitches hit my phone, talkin’ shit», «Yeah, bitch, fat ass, pretty, I might wife that» o «you know you trippin’, Flacko different, know you like that», ‘Highjack’ presenta el aliciente de sonar al A$AP Rocky primigenio, al de su primera mixtape. La base es luminosa como el sol y, con la entrada de Jessica Pratt, que canta acompañada de un coro infantil, ‘Highjack’ entra en otra dimensión.

A$AP Rocky ha comentado su elección de colaboradora en una entrevista con Zane Lowe. En exactitud, Rocky dicho que le encanta la «música alternativa» y que siempre le ha gustado Jessica Pratt porque le suena a «una mezcla entre Portishead y Stevie Nicks».

‘Highjack’ por supuesto no es la primera incursión de Jessica Pratt en el pop mainstream. Como recordaréis, Troye Sivan sampleó una canción de Pratt en su último disco, ‘Something to Give Each Other‘, concretamente en el tema ‘Can’t Go Back, Baby’.