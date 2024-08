Sabrina Carpenter estrena la folki ‘Slim Pickins’ en vivo

Con ‘Espresso’ y ‘Please Please Please’ pegadas a las posiciones más altas de las listas de éxitos globales, Sabrina Carpenter tiene entre manos -evidentemente- uno de los discos más ansiados del verano y del año. ‘Short n’ Sweet‘ sale el 23 de agosto.

En promoción de ‘Short n’ Sweet’, Carpenter acaba de protagonizar una charla en el teatro Clive Davis, del Grammy Museum, en Los Ángeles, en la que ha participado también el productor del disco, Jack Antonoff. Juntos, han cantado en formato acústico ‘Espresso’, ‘Please Please Please’ y una canción nueva.

Carpenter ha decidido debutar en vivo ‘Slim Pickins’, el corte 9 de ‘Short n’ Sweet’. El título alude a que a Carpenter le quedan «pocas opciones» de novio porque, como canta en la letra, solo sale con «gilipollas» y los chicos buenos «están cogidos o muertos». «Un chico bueno, que respire», canta Carpenter, «hace tiempo que no lo veo».

‘Slim Pickins’ se une a la larga tradición de canciones de country cómicas, esa tradición que nos ha regalado clásicos como ‘You’re the Reason Our Kids Are Ugly’ de Loretta Lynn o ‘Did I Shave My Legs for This?’ de Deana Carter. En ‘Slim Pickins’ Carpenter describe a un chico que no domina la gramática («This boy doesn’t even know the difference between «their,» «there» and «they are»») y recrimina a Dios no haberla hecho lesbiana: «Y ya que al Señor se le olvidó mi despertar gay», Carpenter canta, «me seguiré quejando aquí, en la cocina».

Aunque ‘Slim Pickins’ no va tan lejos en su componente cómico que los clásicos del country mencionados, sí vuelve a mostrar esa faceta humorística que Sabrina ha expuesto en sus dos singles anteriores. La mayor cuestión es de qué manera va a encajar ‘Espresso’ en todo esto.