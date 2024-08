Ghost, Bisbal, Police, Blur y Powerwolf, en Discos España

Chiara Oliver vuelve al número 1 de la lista de Discos España con su primer EP, ‘La Libreta Rosa’. Le sigue en el 2 otro disco de estética rosa chicle, ‘Mañana será bonito‘ de Karol G, y en el 3 continúa ‘Sakura‘ de Saiko. Cierra el top 5 ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny, disco publicado hace dos años, y la edición «Bichota Season» del disco de Karol G.

Las entradas de la semana pertenecen sobre todo a directos o reediciones. El live de ‘Rite Here Rite Now’ de la banda de metal Ghost es el título más fuerte de la semana, pues se coloca en el puesto 23. Le sigue en el 54 la reedición de ‘Synchronicity’, el álbum de 1983 The Police, el que contiene ‘Every Breath You Take‘.

Las siguientes entradas en lista siguen la misma lógica que las anteriores. En primer lugar, ‘Live at Wembley’ de Blur debuta en el 66. Y, después, la reedición de ‘Sin mirar atrás’, el disco de David Bisbal de 2009, por su 15 aniversario, aparece en el 78.

La banda alemana de power metal POWERWOLF firma la única entrada de la semana en la lista de álbumes española que corresponde a un álbum de material original. Es ‘Wake Up the Wicked’, el noveno álbum de POWERWOLF, y entra en el 88.

La lista actualizada de los vinilos más vendidos de España de la semana revela que algunos de los títulos citados, como los de Ghost o Police, se encuentran entre los más vendidos de los últimos siete días, de ahí su posición en la lista global.