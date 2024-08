‘Bright Lights’ de The Killers es grande como el desierto

Entre las novedades de este fin de semana se encuentra el nuevo single de The Killers. ‘Bright Lights’ se publica de cara al inicio de la residencia de ocho conciertos de The Killers en Las Vegas, que se extenderá del 13 al 30 de agosto. La residencia de conciertos de The Killers se centrará en el material de ‘Hot Fuss‘, su álbum debut de 2003.

‘Bright Lights’ es un lanzamiento que refleja esta nueva etapa de The Killers en Las Vegas, sobre todo en la alusión de su letra a un «largo desierto» que debe llevar a Brandon Flowers a «ese lugar al que pertenezco», su hogar. Por supuesto, Las Vegas es la ciudad de origen de The Killers.

- Publicidad -

La noticia que deja ‘Bright Lights’, además, es que reúne en el estudio a sus cuatro componentes originales, estos son, Flowers, Dave Keuning, Ronnie Vannucci Jr. y Mark Stoerme. Eso sí, el sonido elegido está más cerca de los últimos trabajos de The Killers, como ‘Pressure Machine‘ (2021).

- Publicidad -

Rock echado a la carretera y una melodía con altura de himno, en el estilo de Bruce Springsteen, definen la propuesta de una ‘Bright Lights’ que busca la épica total, encaramándose al sonido heartland rock de los últimos álbumes de la banda y, al final, incluyendo la aparición de un coro de góspel que lleva la canción más arriba todavía.

Puede que The Killers no siga en ‘Bright Lights’ el sorprendente estilo synth-pop de uno de sus últimos lanzamientos, ‘Your Side of Town‘, pero en ‘Bright Lights’ sigue haciéndose notar su capacidad para capturar emociones tan grandes como el desierto de Las Vegas.