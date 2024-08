Supersubmarina regresa a Sonorama en el día clave del pop español

Aranda de Duero amaneció ayer con los primeros derrotados por la juerga y con el Mercadona más cercano luciendo como una zona de guerra. Todo, en el mejor de los sentidos. La tercera jornada de Sonorama Ribera fue una importantísima para el pop español, consolidando nuevos nombres y recuperando viejas leyendas. La emoción y la nostalgia marcaron tanto el día como la noche porque, ante todo, ayer fue el día de Supersubmarina.

La sorpresa de la Plaza del Trigo fue Pignoise, pero el momento que todos recordaremos será aquel en el que Jaime y Chino volvieron a subirse al mítico escenario. Han pasado 14 años desde que el grupo de Baeza actuara por primera vez en el Trigo y, tras todo lo ocurrido, lo de ayer fue un verdadero acontecimiento. Javier Ajenjo adelantó lo que se venía como «el momento más importante de todo el festival y de todo lo que ha pasado en muchísimos años». El regreso de Supersubmarina. El cantante y el guitarrista saludaron, emocionadísimos, a las cientos de personas presentes, que no se lo podían creer, mientras sonaba su música en los altavoces.

Desde ayer, la historia de Supersubmarina está inmortalizada en un banco que se quedará para siempre en Aranda de Duero. «Un homenaje de Sonorama Ribera a la música y a la vida», se puede leer en él. En el momentazo del día también estuvieron presentes Dani Fernández, que mantiene viva la memoria del grupo en cada concierto con la canción ‘Supersubmarina’; Antonio Linaje, alcalde de Aranda de Duero; y el periodista Fernando Navarro, autor de ‘Algo que sirva como luz’ y motor de todo el merecido amor que está recibiendo la banda jienense.

El gran día del pop nacional en Sonorama comenzó con una de las mejores canciones del género gracias al Homenaje a Antonio Vega, conducido por la banda original del cantautor y sus «íntimos amigos y colaboradores». Entre estos, Anni B Sweet. Hablo de ‘La Chica de Ayer’, una de las muchas canciones del set que recibieron una ovación. Si alguien es capaz de conseguir que la gente se rinda ante un tema, es Antonio Vega. Lo mismo ocurrió con ‘El sitio de mi recreo’ o ‘Lucha de Gigantes’.

Veintiuno fue una de las grandes apuestas del festival, programándolos en uno de los escenarios principales por primera vez en la historia de la banda. Con esta, ya van cinco visitas del grupo manchego en Sonorama. «¡Esto es lo que pedisteis! Un principal, ¿no?», gritó el vocalista Diego Arroyo al gran y fiel público que estaba presente. Para ser las 20:30 de la tarde, consiguieron juntar un gran número de personas. El pop rock de ‘La Ruina’, mezclada con ‘Mr. Brightside’, movió a las masas como un terremoto. El saxofón los diferencia de otros grupos del mismo estilo, más que las letras, que suelen ceñirse a la fiesta, pasarlo bien y todo lo que ello conlleva, pero apuntando a la creación de himnos.

«Hoy todo lo que podía salir mal nos ha salido mal, pero da igual», contaba Diego. Aunque en un principio no dijo a que se refería, más tarde aclaró que se trataba de problemas técnicos: «Un minuto antes de salir no sabíamos si íbamos a poder tocar». ‘Dopamina’ y ‘Cabeza Abajo’ son dos de sus canciones más importantes y queridas, y en consecuencia prepararon dos sorpresas para presentarlas como se merecen. La primera fue Dani Fernández, que ayer estuvo hasta en la sopa. De esta forma, dos de los grandes exponentes de la nueva ola del pop rock español compartieron escenario en un momento lleno de euforia. Por otro lado, Quequé, de entre todas las personas, salió para cantar prácticamente la mitad de ‘Cabeza Abajo’. Un gran show que terminó con el gran éxito de ‘La Vida Moderna’ junto a Gabriel Montes, de Sexy Zebras.

Al otro lado del recinto, Paula Cendejas también se postulaba como uno de los nombres más importantes del panorama. Su último EP llegó como una necesidad de la cantante de dar su cara más verdadera, y a la vez, cañera. De ahí que estuviese acompañada en el escenario por una sección de cuerdas, pero también por dos enmascarados encargados de la parte más electrónica. Producido por Carlos Ares, que también lanzó uno de los mejores discos del año, ‘TSUNAMI’ fue defendido maravillosamente ante la mirada fiel y atenta del público. Jersey beat, reggaetón, trap y drill son algunos de los estilos que bañan las bases de los temas y que reversionan algunos de los clásicos de su discografía. ‘Cómo habla una mujer’ no tiene ni rastro del toque de bolero que se aprecia en la original, y tiene un tono más solemne.

Sin duda, lo mejor fue ‘COLIBRÍ’. «Esta es la canción más importante de la gira», contó Cendejas antes de arrancar. Es una canción preciosa que es interpretada de una manera totalmente emocionante por la madrileña. Si además conoces la historia detrás de la canción, escrita a partir del «duelo» del aborto, se convierte en un momento desgarrador. Sobre un bombo imitando los latidos de un corazón, la voz de Cendejas se llenó de sentimiento. Y el público se llevó un momento memorable.

Después de la fiesta total de Coque Malla, que demostró ser uno de los mejores performers del país, Dani Fernández regaló al Sonorama el que probablemente sea, a falta de un día, el mejor momento del festival. El concierto del manchego era el lugar perfecto para lo que estaba a punto de suceder. En los últimos años, Dani ha demostrado ser una de las voces que más personas mueve, por lo que el público estaba asegurado. Además, siempre ha sido abierto sobre su amor por Supersubmarina.

El concierto ya estaba siendo conmovedor. La áspera voz de Dani casi rompiéndose en la bella ‘Si tus piernas’ o el sentido discurso antes de ‘Clima Tropical’, en el que recordó su pasado en «una banda que hacía música para niñas y adolescentes», fueron los mejores aperitivos antes de la sobredosis de ilusión que venía a continuación. «No sé cómo se lo explicaré a mi hija», contó emocionado. Todo estaba conduciendo a aquel momento.

Después de unas palabra salidas del corazón sobre su amor a la banda, Dani Fernández entró a formar parte de la historia de Sonorama. «¡Un fuerte ruido para Jaime de Supersubmarina!», gritó ante las decenas de miles de personas presentes. Escalofríos. Llantos. Un sentimiento indescriptible. Jaime coge la guitarra y comienza ‘Supersubmarina’. No era la primera vez que este se subía a un escenario tras el accidente, pero poco importó, porque es el Sonorama. El festival que consolidó a Supersubmarina. Ha sido la vez en la que más vivo he visto a un público. Jaime pronunció unas palabras que ya acabaron de destrozarnos a todos, después de recordar a sus compañeros de grupo: «Ojalá algún día Supersubmarina pueda cantar de nuevo en el Sonorama. Para mí es un sueño tocar esta canción en este escenario. Era todo lo que quería». JENESAISPOP ha subido un pequeño resumen del momentazo a Instagram, pero no le hace justicia.

Los conciertos de Sen Senra, Niña Polaca y Sexy Zebras terminaron de poner el broche de oro a un día clave para el pop nacional. Si había un festival donde pudiese ocurrir algo así, es Sonorama Ribera.