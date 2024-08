Beny Jr, anti-estrella del urban, no teme a la fama

Beny Jr es uno de los nombres clave de la música urbana española actual. Sin contar con el apoyo de una multinacional y sin apenas exponerse en redes sociales, en las que, además, suele aparecer encapuchado, Beny Jr ha conseguido generar un culto en torno a su figura que se refleja en sus casi 8 millones de oyentes en Spotify. Beny Jr es, exactamente, el quinto artista catalán más escuchado en la plataforma sueca, solo por detrás de Rosalía, Bad Gyal (con la que ha colaborado en un remix de ‘Flow 2000’), Morad y Aitana.

Desde hace rato, el de Beny Jr es un nombre imposible de ignorar en las listas españolas, especialmente cuando ha colaborado con su amigo Morad, con el que comparte algunos de sus mayores éxitos. Pero Beny Jr también ha volado solo y, esta última semana, ha entrado en la lista de Promusicae su tema ‘Luna llena’, en realidad publicado el pasado mes de febrero.

- Publicidad -

Aunque protege su identidad hasta el punto que su nombre de pila no se conoce públicamente, sí se sabe que Beny Jr procede del barrio de La Florida, en el Hospitalet de Llobregat, como Morad, y que su ascendencia magrebí ha inspirado su nombre artístico, pues Beny Jr es nacido en el municipio de Beni Ahamed Garbía, situado en Chauen, Marruecos.

Con un puñado de discos publicados a sus espaldas, entre ellos el popular ‘La soledad aburre pero no traiciona’, lanzado en 2023, y otro firmado junto a El Guincho, ‘Samurai’, editado en 2021, Beny Jr ha lanzado en 2024 su último proyecto, ‘Anti Social Cool Kid’, al que acaba de dar continuidad lanzando un nuevo single de destino incierto.

- Publicidad -

‘Valkyrie’ es una producción marca de la casa de Beny Jr llena de los ingredientes que han catapultado a Beny a la fama, basándose en una mezcla de trap, autotune y reverb configurada alrededor de una melodía devastada y llena de una profunda melancolía. Aunque, según Genius, la composición de ‘Valkyrie’ se divide en una estructura clásica de estrofa-estribillo, cada una de las partes de ‘Valkyrie’ suena en realidad como una variación de la misma melodía. Como si Beny Jr no pudiera dejar de reflexionar sobre una cosa y sus demonios le atormentaran.

Y son varias las reflexiones que deja ‘Valkyrie’, por ejemplo sobre la fama y el dinero: «Morad, si pegamo’, yo igualito me mantengo» y «Gritando mi nombre, pero yo no lo comprendo» retratan a un Beny Jr cuya popularidad empieza a producirle vértigo y desconcierto, pero aún dispuesto a seguir con los pies en la tierra y a nunca dejarse corromper por el dinero. Él, como cuando Rosalía cantaba ‘Que dios nos libre del dinero‘, parece refugiarse en su fe cuando, en el estribillo, canta: «Soy un palestino pero con sangre de moro / Cuando me arrodillo solo a mi Dios yo le lloro».

- Publicidad -

En un breve comunicado publicado en Youtube, Beny Jr ha compartido este comentario sobre ‘Valkyrie’: «Lealtad, honor y respeto, lo demás te lo dejo para ti, todo, para ti. El dinero te hace parecer que eres el más importante, fuerte, poderoso y hasta el más inteligente, hasta que las cadenas de oro no pueden defenderte, los relojes no puedan hablar por ti y los billetes no te den la respuesta». A continuación, ha anunciado que prepara una gira y ha recomendado a sus seguidores que «guarden 30 euros». Beny concluye su mensaje con un «Palestina libre».