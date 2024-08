Miley, emocionada: «Me siento orgullosa de Hannah Montana»

Miley Cyrus se ha convertido en la persona más joven en recibir el título de Leyenda de Disney. Se trata de un premio que la Walt Disney Company entrega anualmente a los artistas más influyentes de la famosa «fábrica de sueños». Entre los galardonados en ediciones pasadas se encuentran Phill Collins, Christina Aguilera o Robin Williams.

Cyrus ha recogido su galardón durante la D23 Expo, la mayor convención de fans de Disney, que se ha celebrado en Anaheim, California. Sobre el escenario esperaba a la cantante de ‘Flowers‘ una persona caracterizada como Hannah Montana.

Miley ha empezado su discurso emocionada y sin conseguir aguantarse las lágrimas, y ha enviado un mensaje de motivación a sus seguidores: «Las leyendas también se asustan, yo tengo miedo ahora mismo, pero lo que es de leyendas es tener miedo y hacer igualmente (cualquier cosa que te propongas). No existe el fracaso cuando lo intentas».

Cyrus ha expresado también un mensaje de orgullo por Hannah Montana, el icónico personaje que la catapultó a la fama en 2006: «Sigo orgullosa de haber sido Hannah Montana. Ella creó a Miley en muchos sentidos». Y, en otro momento su discurso, ha disputado la idea de que los ídolos de Disney se «fabriquen» en laboratorios: «Si a mí se me creó de esa manera, entonces hubo un fallo en el sistema entre los años 2013 y 2016». Cyrus se refiere por supuesto a su etapa rebelde, la de ‘Bangerz‘ y la psicodélica.

Cyrus triunfó el año pasado con ‘Flowers’, nada menos que la canción más exitosa de todo 2023. En 2024 le valió su primer Grammy. También este año, Cyrus ha aparecido en el disco de Beyoncé para cantar junto a la texana ‘II Most Wanted‘.

Miley Cyrus becomes the youngest Disney legend in history and her acceptance speech has me bawling 😭 pic.twitter.com/SwCUB7v5Cy

— Miley Nation (@MileyNation13) August 12, 2024