Joost Klein, de Países Bajos, absuelto por la justicia sueca

Tras ser expulsado del concurso de Eurovisión al protagonizar un incidente con una trabajadora del festival, Joost Klein, representante de Países Bajos, ha sido absuelto por la justicia sueca. Hoy, el cantante ha reaccionado al veredicto en redes sociales: «No hay ningún caso contra mí, porque nunca hubo uno».

Justo antes de la final, Países Bajos fue descalificado por la UER bajo polémica. Una trabajadora del equipo de producción del concurso interpuso una denuncia que hablaba de un incidente ocurrido después de la actuación de Klein en la semifinal. Esta habla de «amenazas verbales». Sin embargo, tras meses de investigación, Klein ha salido inocente.

La Fiscalía sueca lo ha transmitido así: «Se ha cerrado la investigación en la que un hombre de 26 años era sospechoso de haber amenazado ilegalmente a una mujer», comienza el comunicado. Según la investigación actual, Klein hizo «un movimiento que golpeó la cámara de una mujer», valiéndole su expulsión de Eurovisión. «El transcurso de los hechos fue rápido y los testigos del incidente lo percibieron de forma diferente!, continúa.

Fedrik Jönsson, fiscal jefe de Malmö, declara resuelto el caso: «Hoy he cerrado la investigación porque no puedo demostrar que el acto fuera capaz de causar un miedo grave o que el hombre tuviera tal intención». Por otra parte, Klein ha reaccionado al veredicto en su Instagram: «Los últimos dos meses han sido terribles», comienza.

«¿Por qué hemos tenido que esperar tanto para una respuesta? Me he sentido inseguro todos los días, aunque supiese la verdad. No hay ningún caso contra mí, porque nunca hubo uno», finaliza el cantante holandés.