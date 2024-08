Charli xcx logra su 10º top 1 en JNSP; Billie Eilish, el 5º

Una semana le ha durado a JADE el número 1 en JENESAISPOP con ‘Angel of my Dreams’. En este caso, ‘Guess’ se impone con el 49% de los votos en X. Y es que Charli xcx y Billie Eilish siguen estando entre vuestras artistas favoritas. Este es el 10º número 1 para la primera en nuestro top y el 5º para la segunda.

Charli xcx logró ser lo más votado de la semana con ‘Super Love’, ‘Boom Clap’, ‘Break the Rules’, ‘Breaking Up’, ‘Boys’, ‘Good Ones’, ‘Von Dutch’, ’360’ y recientemente con ‘The girl, so confusing’, que ha sido número 1 durante todo el mes de julio. Por su parte, Billie Eilish ha sido número 1 en JNSP con ‘Bad Guy’, ‘NDA’, ‘LUNCH’ y ‘BIRDS OF A FEATHER’. En cuanto a artistas con más números 1 históricos en nuestra web, solo Lana del Rey y Florence + the Machine superan a Charli xcx. Amaia la iguala.

Otras entradas destacadas de la semana han sido las de Jamie xx con Avalanches, o la de JUDELINE.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Addison Rae / Diet Pepsi

Alison Goldfrapp / I Wanna Be Loved

Amaia / Nanai

Amaral / Rompehielos

Ariana Grande, Brandy, Monica / the boy is mine

ASAP Rocky, Jessica Pratt / HIGHJACK

Beny Jr / Luna llena

Billie Eilish / BIRDS OF A FEATHER

Cariño / B2B

Cassandra Jenkins / Only One

Charli XCX / 360

Charli xcx / Apple

Charli XCX / Von dutch

Charli xcx, Billie Eilish / Guess

Charli xcx, Lorde / The girl, so confusing

Cigarettes After Sex / Dark Vacay

Clairo / Nomad

Dua Lipa / Houdini

Dua Lipa / Training Season

Jack White / Old Scratch Blues

JADE / Angel of My Dreams

Jamie xx, Robyn / Life

Jamie xx, The Avalanches / All You Children

Jessie Ware, Romy / Lift You Up

Joe Goddard, Barrie / Moments Die

JPEGMAFIA / SIN MIEDO

Juanjo Bona / Mis tías

Judeline / INRI

Julia-Sophie / telephone

Katy Perry / LIFETIMES

Katy Perry / Woman's World

Kesha / JOYRIDE

Kylie Minogue, Bebe Rexha, Tove Lo / My Oh My

Liana Flores / Nightvisions

LISA / Rockstar

Martha Skye Murphy / Need

Nick Cave & The Bad Seeds / Long Dark Night

Normani / Take My Time

Omar Apollo / Done With You

Orville Peck, Kylie Minogue, Diplo / Midnight Ride

Pet Shop Boys / Loneliness

Porter Robinson / Knock Yourself Out XD

Primal Scream / Love Insurrection

Quavo, Lana del Rey / Tough

Sabrina Carpenter / Espresso

Sabrina Carpenter / Please Please Please

Sevdaliza, Pabllo Vittar, Yseult / Alibi

SOPHIE, Kim Petras, BC Kingdom / Reason Why

stivijoes / Solo

Tove Lo, SG Lewis / HEAT Ver resultados